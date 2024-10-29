Россия направила ноту протеста Финляндии из-за ареста недвижимости РФ

28 октября ТАСС со ссылкой на диппредставительство РФ в республике сообщал, что в Финляндии наложен арест на пять объектов недвижимости РФ. Посольство России в Финляндии не получало официальных уведомлений от финских властей по поводу конфискации российской собственности в стране.