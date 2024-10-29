Россия направила ноту протеста Финляндии из-за ареста недвижимости РФ

Россия направила ноту протеста Финляндии из-за ареста недвижимости РФВ распоряжении посольства находится список более чем из 40 объектов
Посольство России в Финляндии направило в МИД страны ноту протеста из-за действий властей республики, связанных с арестом российской недвижимости. Диппредставительство рассчитывает, что решение службы судебных приставов Финляндии будет пересмотрено.
«Ответные меры российской стороны будут прорабатываться, в том числе исходя из реакции финских властей на наше обращение», – отметили дипломаты (цитата по ТАСС).
В распоряжении посольства находится список более чем из 40 объектов, в отношении которых служба судебных приставов ввела ограничительные меры. Вся упомянутая недвижимость – собственность России.
28 октября ТАСС со ссылкой на диппредставительство РФ в республике сообщал, что в Финляндии наложен арест на пять объектов недвижимости РФ. Посольство России в Финляндии не получало официальных уведомлений от финских властей по поводу конфискации российской собственности в стране.