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Россия направила ноту протеста Финляндии из-за ареста недвижимости РФ

В распоряжении посольства находится список более чем из 40 объектов
Ведомости

Посольство России в Финляндии направило в МИД страны ноту протеста из-за действий властей республики, связанных с арестом российской недвижимости. Диппредставительство рассчитывает, что решение службы судебных приставов Финляндии будет пересмотрено.

«Ответные меры российской стороны будут прорабатываться, в том числе исходя из реакции финских властей на наше обращение», – отметили дипломаты (цитата по ТАСС).

В распоряжении посольства находится список более чем из 40 объектов, в отношении которых служба судебных приставов ввела ограничительные меры. Вся упомянутая недвижимость – собственность России.

28 октября ТАСС со ссылкой на диппредставительство РФ в республике сообщал, что в Финляндии наложен арест на пять объектов недвижимости РФ. Посольство России в Финляндии не получало официальных уведомлений от финских властей по поводу конфискации российской собственности в стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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