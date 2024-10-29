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В Кремле не располагают информацией об аресте объектов недвижимости в Финляндии

Ведомости

Кремль не слышал об аресте объектов российской недвижимости в Финляндии, не располагает соответствующей информацией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.

«Но, безусловно, мы будем оспаривать это в судебном порядке. Естественно, Российская Федерация будет защищать свои интересы, имущественные интересы. Поэтому мы задействуем все правовые механизмы для защиты наших интересов», – добавил он.

28 октября издание Helsingin Sanomat со ссылкой на управление по взысканию долгов сообщило, что финский суд впервые постановил конфисковать замороженные российские госактивы по иску украинской энергетической компании. По данным издания, речь идет об иске «Нафтогаза».

В тот же день в посольстве РФ в Финляндии сообщили, что официальных уведомлений от финских властей по поводу конфискации российской собственности не поступало. Helsingin Sanomat уточняло, что ограничения коснулись Российского центра науки и культуры, трех объектов на Аландских островах, а также одного жилого дома и офисного здания в Хельсинки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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