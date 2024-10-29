В Кремле не располагают информацией об аресте объектов недвижимости в Финляндии

В тот же день в посольстве РФ в Финляндии сообщили, что официальных уведомлений от финских властей по поводу конфискации российской собственности не поступало. Helsingin Sanomat уточняло, что ограничения коснулись Российского центра науки и культуры, трех объектов на Аландских островах, а также одного жилого дома и офисного здания в Хельсинки.