В Кремле не располагают информацией об аресте объектов недвижимости в Финляндии
Кремль не слышал об аресте объектов российской недвижимости в Финляндии, не располагает соответствующей информацией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.
«Но, безусловно, мы будем оспаривать это в судебном порядке. Естественно, Российская Федерация будет защищать свои интересы, имущественные интересы. Поэтому мы задействуем все правовые механизмы для защиты наших интересов», – добавил он.
28 октября издание Helsingin Sanomat со ссылкой на управление по взысканию долгов сообщило, что финский суд впервые постановил конфисковать замороженные российские госактивы по иску украинской энергетической компании. По данным издания, речь идет об иске «Нафтогаза».
В тот же день в посольстве РФ в Финляндии сообщили, что официальных уведомлений от финских властей по поводу конфискации российской собственности не поступало. Helsingin Sanomat уточняло, что ограничения коснулись Российского центра науки и культуры, трех объектов на Аландских островах, а также одного жилого дома и офисного здания в Хельсинки.