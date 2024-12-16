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Лидер правящей партии Южной Кореи подал в отставку

Ведомости

Глава южнокорейской правящей партии «Гражданская сила» Хан Дон Хун заявил,что уходит в отставку после импичмента президенту Юна Сок Ёлю. Об этом сообщило агентство «Рёнхап».

«Я ухожу с поста лидера "Гражданской силы". Из-за роспуска высшего совета партии я больше не могу выполнять свои обязанности главы партии», – заявил Хун на пресс-конференции.

Изначально Хун обещал продолжить исполнять свои обязанности, но, судя по всему, изменил свою позицию на фоне растущего давления после того, как все пять избранных членов Верховного совета партии, которых считали тесно связанными с Хуном, выразили свое намерение уйти в отставку.

Агентство отмечает, что после Хуна исполняющим обязанности главы правящей партии станет лидер парламентской фракции Квон Сон Дон. Квон имеет право назначить главу комитета по чрезвычайному руководству партии.

4 декабря Национальное собрание Южной Кореи проголосовало за импичмент президенту республики, который в начале декабря объявил военное положение в стране. Предложение об импичменте Юну было поддержало 204 голосами, против выступили 85 человек, еще трое воздержались. Восемь бюллетеней признаны по итогам голосования недействительными.

Президент Южной Кореи объявил военное положение вечером 3 декабря. После объявления военного положения к зданию парламента стянулись военные, но депутаты смогли провести заседание и отменить это решение Юна. За отмену военного положения высказались 190 парламентариев, присутствовавших на пленарном заседании. Глава страны и правительство поддержали результаты голосования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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