Лидер правящей партии Южной Кореи подал в отставку

Изначально Хун обещал продолжить исполнять свои обязанности, но, судя по всему, изменил свою позицию на фоне растущего давления после того, как все пять избранных членов Верховного совета партии, которых считали тесно связанными с Хуном, выразили свое намерение уйти в отставку.