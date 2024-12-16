Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров отправлен в отставку
Акылбек Жапаров освобожден от должности председателя кабинета министров – руководителя администрации президента Киргизии. Соответствующий указ подписал президент республики Садыр Жапаров, сообщает информационное агентство АКИpress.
Исполнять обязанности главы кабмина и главы АП будет первый зампред кабмина Адылбек Касымалиев.
Акылбек Жапаров занимал пост премьер-министра с октября 2021 г. С 1 июня по 12 октября 2021 г. занимал должность зампредседателя кабмина, одновременно возглавляя киргизский минэк. Жапаров имеет звание заслуженного экономиста Киргизии и классный чин государственного советника государственной службы 2-го класса.