Белоусов: ВСУ потеряли почти 1 млн человек с 2022 года
За все время спецоперации потери вооруженных сил Украины (ВСУ) составили почти 1 млн человек. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
«Только в текущем году потери ВСУ превысили 560 000 военнослужащих убитыми и ранеными. А всего составили почти 1 млн человек за все время СВО», – уточнил Белоусов.
По его словам, только в Курской области ВСУ потеряли более 40 000 военнослужащих.
8 ноября Россия передала Украине тела 563 погибших военных. Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил, что в ходе обмена телами погибших российской стороне передали 37 военных.
О проведении спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. объявил президент России Владимир Путин. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии территории были присоединены к России по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.
Боевые действия в Курской области ведутся с 6 августа 2024 г. после вторжения в регион украинских военных. В регионе объявлены режим контртеррористической операции и чрезвычайная ситуация федерального характера.