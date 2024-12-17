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В санкционный список Великобритании попали 20 судов и две компании

Ведомости

Великобритания внесла в список санкций по России еще 20 судов и две компании. Об этом стало известно из обновленных данных на сайте британского правительства.

Среди них есть танкеры под панамским флагом, под габонским флагом, под флагом Антигуа и Барбуды, под флагом Гондураса, Джибути, под вьетнамским флагом и под флагом Палау.

16 декабря Евросоюз (ЕС) принял 15-й пакет санкций против России, направленный на флот и компании из РФ, Китая и КНДР.

Ограничения коснулись 52 танкеров из других стран. Им ограничат «доступ в порты и предоставление широкого спектра услуг, связанных с морскими перевозками». В ЕС пояснили, что эта мера касается танкеров, которые не входят в Евросоюз.

В конце ноября Великобритания обновила санкционный список, включив туда российское грузовое судно «Порт Оля – 3». Утверждалось, что оно участвует в деятельности, которая «дестабилизирует» ситуацию на Украине, якобы перевозя военные грузы из третьих стран в Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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