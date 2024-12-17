В санкционный список Великобритании попали 20 судов и две компании
Великобритания внесла в список санкций по России еще 20 судов и две компании. Об этом стало известно из обновленных данных на сайте британского правительства.
Среди них есть танкеры под панамским флагом, под габонским флагом, под флагом Антигуа и Барбуды, под флагом Гондураса, Джибути, под вьетнамским флагом и под флагом Палау.
16 декабря Евросоюз (ЕС) принял 15-й пакет санкций против России, направленный на флот и компании из РФ, Китая и КНДР.
Ограничения коснулись 52 танкеров из других стран. Им ограничат «доступ в порты и предоставление широкого спектра услуг, связанных с морскими перевозками». В ЕС пояснили, что эта мера касается танкеров, которые не входят в Евросоюз.
В конце ноября Великобритания обновила санкционный список, включив туда российское грузовое судно «Порт Оля – 3». Утверждалось, что оно участвует в деятельности, которая «дестабилизирует» ситуацию на Украине, якобы перевозя военные грузы из третьих стран в Россию.