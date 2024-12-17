Матвиенко раскритиковала «мусорную реформу»

«Все это в конечном итоге приводит к тому, что люди до сих пор могут видеть невывезенный мусор у себя во дворах. А это не перекроет никакие наши с вами отчетные показатели», – пояснил он, добавив, что в некоторых регионах реформа «откровенно буксует».