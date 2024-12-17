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Матвиенко раскритиковала «мусорную реформу»

Ведомости

«Мусорная реформа» провалилась, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета законодателей РФ.

«Что касается сферы обращения с твердыми коммунальными отходами, – здесь большие надежды возлагались на так называемую мусорную реформу. Предполагалось, что по всей стране будет выстроена четкая система по сбору, сортировке, переработке, утилизации отходов. Однако на деле все забуксовало», – сказала она.

Матвиенко пояснила, что получавшие финансирование региональные операторы оказались фактически никому не подотчетны и в итоге то, что «должно было стать реформой, оказалось больше похоже на деградацию и регресс».

Реформа действует уже шесть лет, но больше всего удалось сделать при участии вице-премьера Дмитрия Патрушева, заявила спикер СФ: «За последние шесть месяцев сделано больше, чем за все шесть лет "мусорной реформы"».

«По инициативе Совета Федерации создан федеральный штаб при Минприроды. В каждом субъекте созданы региональные штабы во главе с губернаторами. Теперь у нас есть полная картина по каждому региону», – подчеркнула Матвиенко.

«Ведомости» со ссылкой на заявление вице-премьера Патрушева 9 октября писали, что у правительства есть вопросы к качеству работы региональных операторов по вывозу мусора. Патрушев отмечал, что проблемы фиксируются в части собираемости платежей с граждан, нехватки техники и контейнеров и качества работы региональных операторов по вывозу мусора.

«Все это в конечном итоге приводит к тому, что люди до сих пор могут видеть невывезенный мусор у себя во дворах. А это не перекроет никакие наши с вами отчетные показатели», – пояснил он, добавив, что в некоторых регионах реформа «откровенно буксует».

Аналитики «Народного фронта» отмечали, что почти каждый третий россиянин (30%) заметил ухудшение ситуации с вывозом отходов с начала запуска «мусорной реформы» в 2019 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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