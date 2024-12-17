Матвиенко раскритиковала «мусорную реформу»
«Мусорная реформа» провалилась, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета законодателей РФ.
«Что касается сферы обращения с твердыми коммунальными отходами, – здесь большие надежды возлагались на так называемую мусорную реформу. Предполагалось, что по всей стране будет выстроена четкая система по сбору, сортировке, переработке, утилизации отходов. Однако на деле все забуксовало», – сказала она.
Матвиенко пояснила, что получавшие финансирование региональные операторы оказались фактически никому не подотчетны и в итоге то, что «должно было стать реформой, оказалось больше похоже на деградацию и регресс».
Реформа действует уже шесть лет, но больше всего удалось сделать при участии вице-премьера Дмитрия Патрушева, заявила спикер СФ: «За последние шесть месяцев сделано больше, чем за все шесть лет "мусорной реформы"».
«По инициативе Совета Федерации создан федеральный штаб при Минприроды. В каждом субъекте созданы региональные штабы во главе с губернаторами. Теперь у нас есть полная картина по каждому региону», – подчеркнула Матвиенко.
«Ведомости» со ссылкой на заявление вице-премьера Патрушева 9 октября писали, что у правительства есть вопросы к качеству работы региональных операторов по вывозу мусора. Патрушев отмечал, что проблемы фиксируются в части собираемости платежей с граждан, нехватки техники и контейнеров и качества работы региональных операторов по вывозу мусора.
«Все это в конечном итоге приводит к тому, что люди до сих пор могут видеть невывезенный мусор у себя во дворах. А это не перекроет никакие наши с вами отчетные показатели», – пояснил он, добавив, что в некоторых регионах реформа «откровенно буксует».
Аналитики «Народного фронта» отмечали, что почти каждый третий россиянин (30%) заметил ухудшение ситуации с вывозом отходов с начала запуска «мусорной реформы» в 2019 г.