Каждый третий россиянин отметил ухудшение ситуации с вывозом мусора

Каждый третий россиянин отметил ухудшение ситуации с вывозом мусораСдвиги в сфере обращения с отходами есть, но они не носят системного характера, считают эксперты
Почти каждый третий россиянин (30%) отметил ухудшение ситуации с вывозом отходов с начала запуска «мусорной реформы» в 2019 г. Такие данные по итогам мониторинга реализации нацпроекта «Экология» (2019–2024 гг.) получили аналитики Народного фронта (данные есть у «Ведомостей»).
Онлайн-анкетирование, в котором приняли участие 16 419 респондентов из 86 субъектов (все регионы, кроме Донецкой народной республики, а также Запорожской и Херсонской областей), проводилось весной 2024 г. на платформе «Народный контроль». Опрос в целом касался экологической тематики, и ответы Луганской народной республики по количеству ответов не оказали влияния на результат, пояснили участие в нем вошедшего в состав России в 2022 г. региона представители ОНФ.
Еще 27% опрошенных, согласно полученным результатам, не заметили улучшений в сфере вывоза мусора. Позитивные изменения увидели 15% респондентов, еще 19% сказали, что обстановка «скорее улучшилась». Оставшиеся 9% опрошенных затруднились ответить.
Плохую организацию сбора и вывоза мусора (41%), а также стихийные свалки, навалы мусора и нарушения в эксплуатации полигонов (37%) опрошенные россияне отнесли к основным экологическим проблемам наряду с загрязнением воздуха (47%), рек и водоемов (44%).
В целом же больше половины (54%) респондентов негативно оценили работу региональных органов власти за последние 2–3 года в сфере охраны окружающей среды: 31% поставили оценку «плохо», 23% – «скорее плохо». Положительно воспринимают работу местных властей в природоохранной сфере суммарно чуть больше четверти россиян (26%): 8% дали оценку «хорошо», 18% – «скорее хорошо». Еще 20% затруднились ответить.
Итоги мусорной реформы
Мусорная реформа была запущена 1 января 2019 г., тогда в силу вступили поправки в закон «Об отходах производства и потребления». За ее реализацию отвечает Минприроды, а курирует РЭО. Реформа была инициирована после экологических протестов местных жителей в ряде регионов, включая Московскую область, из-за свалок и их состояния.
Президент Владимир Путин 29 февраля во время послания Федеральному собранию сообщил, что за последние пять лет с момента запуска мусорной реформы в 2019 г. ликвидировали 28 крупных свалок в городах и 80 объектов накопленного экологического вреда, которые «буквально отравляли жизнь» людям в 53 регионах России. В предстоящие шесть лет, по словам Путина, должно быть ликвидировано не менее 50 точек высоких экологических рисков, заявил президент.
В системе обращения с отходами для потребителя серьезным образом ничего не изменилось, кроме кратного увеличения в квитанции цены за вывоз и переработку мусора, считает член комитета «Деловой России» по переработке отходов и вторичным ресурсам Сергей Завьялов. Перебои с вывозом мусора по-прежнему есть, а сортировку, требуемую для дальнейшей переработки твердых коммунальных отходов (ТКО), люди «не видят вообще, только платить за нее начали больше», констатировал он. Внедрить принцип раздельного сбора мусора за несколько лет получилось «только очень точечно», а в некоторых местах контейнеры под разные виды отходов уже убирают из-за отсутствия в них необходимости, говорит руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова.
Например, в Новороссийске (Краснодарский край), как сообщают местные СМИ, уже третий месяц наблюдается «мусорный коллапс». Региональный оператор «ЭкоЮг» не успевает своевременно вывозить ТКО, поэтому жители города жалуются на переполненные контейнеры и стихийные свалки вокруг них. При этом регоператор планирует увеличивать нормативы за вывоз мусора с текущих 519 руб. за 1 куб. м на 35% до порядка 700 руб. в 2025 г. и в 1,5 раза до 801 руб. к 2029 г. «Негодование жителей [относительно проблем с вывозом мусора] абсолютно обоснованно: бездействие со стороны регионального оператора должно быть наказано», – написал в своем Telegram-канале 9 сентября глава города Андрей Кравченко.
Самые грязные регионы
В антирейтинг регионов, жители которых недовольны вывозом мусора, в 2023 г. вошли Забайкальский край (50% опрошенных недовольны), Астраханская область (55%), Хакасия (58%), Орловская область (60%), Республика Алтай (61%), Карачаево-Черкесия (67%), ЕАО (67%), следует из исследования РЭО за 2023 г.
Научный эксперт Российского экологического движения Илья Рыбальченко считает, что улучшения в сфере обращения с отходами есть, но они еще не носят системного характера. Общественный уполномоченный по вопросам экологии в Москве Михаил Замарин тоже говорит, что изменения происходят, но респондентов опроса нельзя винить, так как у них нет доступа к прозрачному ходу реформы. По его словам, об итогах ее реализации оповещают только раз в год. Такой публичный отчет предоставляет Российский экологический оператор (РЭО; курирует реализацию мусорной реформы).
Основные сложности в сфере обращения с ТКО заключаются в недостаточном уровне организации логистики и частых нарушениях графиков вывоза мусора, увеличении тарифов и плохом управлении региональными операторами, говорит Рыбальченко. По его мнению, для видимых улучшений в отрасли требуется привлечение квалифицированных управленцев, способных внедрить системные изменения в организацию процесса обращения с отходами.
«Ведомости» направили запрос в РЭО и Минприроды с просьбой оценить мнение респондентов и пояснить причину, из-за которой они могут высказывать свое недовольство.