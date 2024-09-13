Каждый третий россиянин отметил ухудшение ситуации с вывозом мусора

Итоги мусорной реформы

Мусорная реформа была запущена 1 января 2019 г., тогда в силу вступили поправки в закон «Об отходах производства и потребления». За ее реализацию отвечает Минприроды, а курирует РЭО. Реформа была инициирована после экологических протестов местных жителей в ряде регионов, включая Московскую область, из-за свалок и их состояния.

Президент Владимир Путин 29 февраля во время послания Федеральному собранию сообщил, что за последние пять лет с момента запуска мусорной реформы в 2019 г. ликвидировали 28 крупных свалок в городах и 80 объектов накопленного экологического вреда, которые «буквально отравляли жизнь» людям в 53 регионах России. В предстоящие шесть лет, по словам Путина, должно быть ликвидировано не менее 50 точек высоких экологических рисков, заявил президент.