Медведев ответил на статью The Times об убийстве генерал-лейтенанта Кириллова
В редакционной статье The Times убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова назвали «законным актом обороны», что по такой логике означает, что и страны НАТО, поддерживающие Украину, и журналисты The Times должны быть «военной целью» для России. К таким выводам пришел зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Политик по-английски пожелал быть осторожными и добавил, что в Лондоне «много чего случается».
По словам Медведева, страны НАТО предоставляют военную помощь «бандеровской Украине» и тем самым принимают участие в гибридной или обычной войне с РФ. Кроме того, у них есть пособники, к которым, по мнению зампреда, относится и редакция The Times. Как отметил Медведев, авторы статьи «трусливо спрятались» за общей подписью редакции, что означает, что к пособникам относится все издание.
17 декабря на совещании о заключении госконтрактов в сфере оборонно-промышленного комплекса на 2025 г. Медведев заявил о необходимости уничтожить военно-политическое руководство Украины, которое стало заказчиком убийства Кириллова. По его словам, еще до расследования они объявили о своей причастности к убийству.