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Медведев ответил на статью The Times об убийстве генерал-лейтенанта Кириллова

Ведомости

В редакционной статье The Times убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова назвали «законным актом обороны», что по такой логике означает, что и страны НАТО, поддерживающие Украину, и журналисты The Times должны быть «военной целью» для России. К таким выводам пришел зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Политик по-английски пожелал быть осторожными и добавил, что в Лондоне «много чего случается».

По словам Медведева, страны НАТО предоставляют военную помощь «бандеровской Украине» и тем самым принимают участие в гибридной или обычной войне с РФ. Кроме того, у них есть пособники, к которым, по мнению зампреда, относится и редакция The Times. Как отметил Медведев, авторы статьи «трусливо спрятались» за общей подписью редакции, что означает, что к пособникам относится все издание.

17 декабря на совещании о заключении госконтрактов в сфере оборонно-промышленного комплекса на 2025 г. Медведев заявил о необходимости уничтожить военно-политическое руководство Украины, которое стало заказчиком убийства Кириллова. По его словам, еще до расследования они объявили о своей причастности к убийству.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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