Медведев ответил на статью The Times об убийстве генерал-лейтенанта Кириллова

По словам Медведева, страны НАТО предоставляют военную помощь «бандеровской Украине» и тем самым принимают участие в гибридной или обычной войне с РФ. Кроме того, у них есть пособники, к которым, по мнению зампреда, относится и редакция The Times. Как отметил Медведев, авторы статьи «трусливо спрятались» за общей подписью редакции, что означает, что к пособникам относится все издание.