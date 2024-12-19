Даже внутри Украины некоторые сомневаются в разумности подобных операций. Старший офицер украинского спецназа, говоривший на условиях анонимности, сказал, что они оказывают «нулевое» влияние в стратегическом и тактическом плане. «Они найдут замену этому генералу», — сказал офицер, предсказывая, что в качестве условия любого мирного урегулирования Россия будет настаивать не только на прекращении военных действий, но и на прекращении подобных секретных операций.