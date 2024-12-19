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NYT: убийство генерала генерала Кириллова не изменит ход конфликта на Украине

Ведомости

Eбийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве не улучшит позиции Киева в противостоянии с Россией. Об этом со ссылкой на экспертов пишет The New York Times.

«Я думаю, это психологическое воздействие. <...> Я не думаю, что это как-то повлияет на их [ВС РФ] способность вести боевые действия», – считает экс-начальник ЦРУ Дуглас Лондон.

«Украинцы видят в этом возможность. Они пытаются надавить на российскую элиту, чтобы заставить [президента РФ Владимира] Путина пойти на сделку. Я думаю, что это ошибочная стратегия. Если они не будут осторожны, то добьются противоположного эффекта», – высказался бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ Ральф Гофф, часто посещающий Украину.

Даже внутри Украины некоторые сомневаются в разумности подобных операций. Старший офицер украинского спецназа, говоривший на условиях анонимности, сказал, что они оказывают «нулевое» влияние в стратегическом и тактическом плане. «Они найдут замену этому генералу», — сказал офицер, предсказывая, что в качестве условия любого мирного урегулирования Россия будет настаивать не только на прекращении военных действий, но и на прекращении подобных секретных операций.

Издание отмечает, что ситуация на поле боя еще ни разу не выглядела для украинских войск настолько отчаянной. Российские войска заняли окраины Покровска, важного железнодорожного узла, и угрожают Краматорску и Славянску. Ситуация там настолько плачевна, что власти приказали эвакуировать более 300 000 жителей, все еще проживающих в регионе. Российские войска начали контрнаступление с целью вытеснить украинцев из Курской области.

Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были убиты 17 декабря в результате взрыва в жилом комплексе на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство было заложено в самокат, стоявший рядом с подъездом. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по статьям «убийство», «террористический акт» и «незаконный оборот взрывчатых веществ».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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