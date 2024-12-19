NYT: убийство генерала генерала Кириллова не изменит ход конфликта на Украине
Eбийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве не улучшит позиции Киева в противостоянии с Россией. Об этом со ссылкой на экспертов пишет The New York Times.
«Я думаю, это психологическое воздействие. <...> Я не думаю, что это как-то повлияет на их [ВС РФ] способность вести боевые действия», – считает экс-начальник ЦРУ Дуглас Лондон.
«Украинцы видят в этом возможность. Они пытаются надавить на российскую элиту, чтобы заставить [президента РФ Владимира] Путина пойти на сделку. Я думаю, что это ошибочная стратегия. Если они не будут осторожны, то добьются противоположного эффекта», – высказался бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ Ральф Гофф, часто посещающий Украину.
Даже внутри Украины некоторые сомневаются в разумности подобных операций. Старший офицер украинского спецназа, говоривший на условиях анонимности, сказал, что они оказывают «нулевое» влияние в стратегическом и тактическом плане. «Они найдут замену этому генералу», — сказал офицер, предсказывая, что в качестве условия любого мирного урегулирования Россия будет настаивать не только на прекращении военных действий, но и на прекращении подобных секретных операций.
Издание отмечает, что ситуация на поле боя еще ни разу не выглядела для украинских войск настолько отчаянной. Российские войска заняли окраины Покровска, важного железнодорожного узла, и угрожают Краматорску и Славянску. Ситуация там настолько плачевна, что власти приказали эвакуировать более 300 000 жителей, все еще проживающих в регионе. Российские войска начали контрнаступление с целью вытеснить украинцев из Курской области.
Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были убиты 17 декабря в результате взрыва в жилом комплексе на юго-востоке Москвы. Взрывное устройство было заложено в самокат, стоявший рядом с подъездом. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по статьям «убийство», «террористический акт» и «незаконный оборот взрывчатых веществ».