Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Началась прямая линия президента России Владимира Путина

Ведомости

Стартовал эфир программы «Итоги года с Владимиром Путиным», объединившей прямую линию и большую пресс-конференцию президента России. Трансляция ведется из Гостиного двора в Москве.

Модераторами «Итогов года с Владимиром Путиным» стали корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова.

Трансляция началась около 12:10 мск в прямом эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР и «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Эфир также можно посмотреть на официальных страницах «Итогов года с Владимиром Путиным» в социальных сетях «В контакте» и «Одноклассники».

По состоянию на 9:00 операторы приняли более 1,1 млн звонков, 398 300 СМС- и 78 900 ММС-сообщений. Через сайт программы отправлено более 132 000 вопросов. Через соцсети поступило более 232 800 обращений и более 53 000 вопросов – через приложение. Как заявили в Кремле, над обработкой вопросов круглосуточно трудятся специалисты Кремля с привлечением Народного фронта, а также искусственного интеллекта. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, отличительная черта этого года – снижение интереса россиян к международной проблематике.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных