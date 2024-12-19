Началась прямая линия президента России Владимира Путина
Стартовал эфир программы «Итоги года с Владимиром Путиным», объединившей прямую линию и большую пресс-конференцию президента России. Трансляция ведется из Гостиного двора в Москве.
Модераторами «Итогов года с Владимиром Путиным» стали корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова.
Трансляция началась около 12:10 мск в прямом эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР и «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Эфир также можно посмотреть на официальных страницах «Итогов года с Владимиром Путиным» в социальных сетях «В контакте» и «Одноклассники».
По состоянию на 9:00 операторы приняли более 1,1 млн звонков, 398 300 СМС- и 78 900 ММС-сообщений. Через сайт программы отправлено более 132 000 вопросов. Через соцсети поступило более 232 800 обращений и более 53 000 вопросов – через приложение. Как заявили в Кремле, над обработкой вопросов круглосуточно трудятся специалисты Кремля с привлечением Народного фронта, а также искусственного интеллекта. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, отличительная черта этого года – снижение интереса россиян к международной проблематике.