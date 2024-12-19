Путин не выразил опасений по поводу поставки THAAD на Украину

«Не знаю, есть они [THAAD] на Украине или нет, по-моему, нет. Если американцы решат поставить – пусть поставят. <…>Мы наших ребят на Украине попросим, чтобы они нам подсказали, какие там есть современные ценные для нас тоже решения», – сказал президент.