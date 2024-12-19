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Путин не выразил опасений по поводу поставки THAAD на Украину

Ведомости

Если США поставит Киеву противоракетные комплексы THAAD (Terminal High-Altitude Area Defense), Россия свяжется по этому поводу «с нашими ребятами» на Украине, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

«Не знаю, есть они [THAAD] на Украине или нет, по-моему, нет. Если американцы решат поставить – пусть поставят. <…>Мы наших ребят на Украине попросим, чтобы они нам подсказали, какие там есть современные ценные для нас тоже решения», – сказал президент.

Путин добавил, что о «наших ребятах» он говорит без иронии, так как России «есть, с кем разговаривать на Украине».

«Там много наших ребят, которые тоже вместе с нами мечтают о том, чтобы избавить свою страну от неонацистского режима», – подчеркнул российский лидер.

18 декабря The New York Times (NYT) писала, что администрация президента США Джо Байдена до конца 2024 г. может не успеть направить Украине одобренную конгрессом помощь на остающиеся $5,6 млрд. Имеются в виду пакеты помощи по передаче оружия из арсенала Пентагона распоряжениями президента (программа PDA) и заказы новых вооружений по программе USAI.

Противоракетные комплексы THAAD вошли в список вооружений, который Украина передала США в декабре 2023 г. Тогда в список также попали истребители F/A-18 Hornet, вертолеты Apache и Blackhawk.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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