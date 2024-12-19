Путин не выразил опасений по поводу поставки THAAD на Украину
Если США поставит Киеву противоракетные комплексы THAAD (Terminal High-Altitude Area Defense), Россия свяжется по этому поводу «с нашими ребятами» на Украине, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.
«Не знаю, есть они [THAAD] на Украине или нет, по-моему, нет. Если американцы решат поставить – пусть поставят. <…>Мы наших ребят на Украине попросим, чтобы они нам подсказали, какие там есть современные ценные для нас тоже решения», – сказал президент.
Путин добавил, что о «наших ребятах» он говорит без иронии, так как России «есть, с кем разговаривать на Украине».
«Там много наших ребят, которые тоже вместе с нами мечтают о том, чтобы избавить свою страну от неонацистского режима», – подчеркнул российский лидер.
18 декабря The New York Times (NYT) писала, что администрация президента США Джо Байдена до конца 2024 г. может не успеть направить Украине одобренную конгрессом помощь на остающиеся $5,6 млрд. Имеются в виду пакеты помощи по передаче оружия из арсенала Пентагона распоряжениями президента (программа PDA) и заказы новых вооружений по программе USAI.
Противоракетные комплексы THAAD вошли в список вооружений, который Украина передала США в декабре 2023 г. Тогда в список также попали истребители F/A-18 Hornet, вертолеты Apache и Blackhawk.