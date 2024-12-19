Путину неизвестно о происхождении названия ракеты «Орешник»

21 ноября Путин официально заявил, что в этот день Россия применила по территории Украины новейшую российскую ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением. Она поразила объект военно-промышленного комплекса в Днепропетровске. Атака стала ответной реакцией на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь РФ и последовавшие за этим удары.