Путину неизвестно о происхождении названия ракеты «Орешник»
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что ему неизвестно, почему новую баллистическую ракету средней дальности назвали «Орешник».
«Честно? Не знаю», – признался президент.
Путин также заявил, что Россия готова провести «высокотехнологичную дуэль», чтобы проверить, сможет ли западная противоракетная и противовоздушная оборона (ПРО, ПВО) сбить российский «Орешник», например, определив для него цель в Киеве.
21 ноября Путин официально заявил, что в этот день Россия применила по территории Украины новейшую российскую ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением. Она поразила объект военно-промышленного комплекса в Днепропетровске. Атака стала ответной реакцией на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь РФ и последовавшие за этим удары.
22 ноября Путин сообщил, что система «Орешник» – это не модернизация старых советских систем, а результат работы «в условиях новой России». По его словам, создание такого вооружения имеет «жизненно важное значение для нашей страны». Путин также сообщил о запуске серийного производства «Орешника».