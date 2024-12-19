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Путину неизвестно о происхождении названия ракеты «Орешник»

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что ему неизвестно, почему новую баллистическую ракету средней дальности назвали «Орешник».

«Честно? Не знаю», – признался президент.

Путин также заявил, что Россия готова провести «высокотехнологичную дуэль», чтобы проверить, сможет ли западная противоракетная и противовоздушная оборона (ПРО, ПВО) сбить российский «Орешник», например, определив для него цель в Киеве.

21 ноября Путин официально заявил, что в этот день Россия применила по территории Украины новейшую российскую ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением. Она поразила объект военно-промышленного комплекса в Днепропетровске. Атака стала ответной реакцией на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь РФ и последовавшие за этим удары.

22 ноября Путин сообщил, что система «Орешник» – это не модернизация старых советских систем, а результат работы «в условиях новой России». По его словам, создание такого вооружения имеет «жизненно важное значение для нашей страны». Путин также сообщил о запуске серийного производства «Орешника».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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