Путин предложил Западу провести «дуэль» с «Орешником» в небе над Киевом

«Пусть [западные эксперты] предложат нам и тем, на Западе и в США, кто им платит за их анализ, произвести некий технологический эксперимент, ну скажем такую высокотехнологичную дуэль XXI века. Пусть определят какой-нибудь объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар «Орешником» и посмотрим, что будет. Мы к таком эксперименту готовы», – сказал Путин. Так он ответил на мнение западных экспертов, что сбить новую российскую ракету средней дальности «Орешник» возможно с помощью западных систем ПРО.