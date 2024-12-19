Путин предложил Западу провести «дуэль» с «Орешником» в небе над Киевом
Россия готова провести «высокотехнологичную дуэль», чтобы проверить, сможет ли западная противоракетная и противовоздушная оборона (ПРО, ПВО) сбить российский «Орешник», например, определив для него цель в Киеве. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией.
«Пусть [западные эксперты] предложат нам и тем, на Западе и в США, кто им платит за их анализ, произвести некий технологический эксперимент, ну скажем такую высокотехнологичную дуэль XXI века. Пусть определят какой-нибудь объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар «Орешником» и посмотрим, что будет. Мы к таком эксперименту готовы», – сказал Путин. Так он ответил на мнение западных экспертов, что сбить новую российскую ракету средней дальности «Орешник» возможно с помощью западных систем ПРО.
Президент подчеркнул, что сейчас нет никаких шансов для того, чтобы сбить эту ракету. Если США поставят на Украину систему противоракетной обороны THAAD, Россия попросит своих украинских друзей сообщить, что нового есть в этой системе, добавил он.
При этом Путин сравнил российские и американские средства ПВО и ПРО – по его словам, американская зенитная ракетная система Patriot примерно аналогична российской С-300, а THAAD – C-400. Характеристики поражения американских систем ПРО, в том числе размещаемых в Польше и Румынии таковы, что не обеспечивают перехват новых российских ракет средней дальности, заявил Путин.
21 ноября Путин официально заявил в видеообращении, что в этот день Россия применила по территории Украины новейшую российскую ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением. Она поразила объект военно-промышленного комплекса в Днепропетровске. Атака стала ответной реакцией на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь РФ и последовавшие за этим удары. После этого Путин также сообщил о запуске серийного производства «Орешника».