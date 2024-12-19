Путин заявил о достижении целей РФ в Сирии
Россия пришла в Сирию, чтобы там не был создан террористический анклав. В целом, эта цель достигнута. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.
«Мы ведь пришли в Сирию 10 лет назад для того, чтобы там не был создан террористический анклав, наподобие того, что мы наблюдали в некоторых других странах, скажем, в Афганистане. В целом мы своей цели достигли», – сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста американского канала NBC Кира Симмонса.
Путин также рассказал, что пока не виделся с бывшим президентом Сирии Башаром Асадом после его приезда в Москву, но намерен встретиться с ним.
Вооруженная сирийская оппозиция 8 декабря захватила власть в Сирии и свергла прежнее правительство. Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, где они получили политическое убежище. Асад заявил, что после вторжения сирийских боевиков в Дамаск он направился в Латакию, где находится российская авиабаза «Хмеймим»: «По прибытии в то утро на авиабазу “Хмеймим” стало ясно, что наши войска полностью отошли со всех боевых позиций и что последние позиции армии пали».
Путин также рассказал, что Россия вывезла 4000 иранских бойцов из Сирии в Тегеран с базы «Хмеймим». Президент уточнил, что у России не было войск в Сирии, были две базы – военно-воздушная и военно-морская. «Мы там не воевали», – сказал он. Путин пояснил, что, когда группы вооруженной оппозиции подошли к Алеппо, в город вошли 350 боевиков. Правительственные войска и проиранские подразделения отошли без боя.