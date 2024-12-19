Путин заявил о достижении целей РФ в Сирии

Путин также рассказал, что Россия вывезла 4000 иранских бойцов из Сирии в Тегеран с базы «Хмеймим». Президент уточнил, что у России не было войск в Сирии, были две базы – военно-воздушная и военно-морская. «Мы там не воевали», – сказал он. Путин пояснил, что, когда группы вооруженной оппозиции подошли к Алеппо, в город вошли 350 боевиков. Правительственные войска и проиранские подразделения отошли без боя.