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Путин заявил о достижении целей РФ в Сирии

Ведомости

Россия пришла в Сирию, чтобы там не был создан террористический анклав. В целом, эта цель достигнута. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

«Мы ведь пришли в Сирию 10 лет назад для того, чтобы там не был создан террористический анклав, наподобие того, что мы наблюдали в некоторых других странах, скажем, в Афганистане. В целом мы своей цели достигли», – сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста американского канала NBC Кира Симмонса.

Путин также рассказал, что пока не виделся с бывшим президентом Сирии Башаром Асадом после его приезда в Москву, но намерен встретиться с ним.

Вооруженная сирийская оппозиция 8 декабря захватила власть в Сирии и свергла прежнее правительство. Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, где они получили политическое убежище. Асад заявил, что после вторжения сирийских боевиков в Дамаск он направился в Латакию, где находится российская авиабаза «Хмеймим»: «По прибытии в то утро на авиабазу “Хмеймим” стало ясно, что наши войска полностью отошли со всех боевых позиций и что последние позиции армии пали».

Путин также рассказал, что Россия вывезла 4000 иранских бойцов из Сирии в Тегеран с базы «Хмеймим». Президент уточнил, что у России не было войск в Сирии, были две базы – военно-воздушная и военно-морская. «Мы там не воевали», – сказал он. Путин пояснил, что, когда группы вооруженной оппозиции подошли к Алеппо, в город вошли 350 боевиков. Правительственные войска и проиранские подразделения отошли без боя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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