Путин заявил о намерении встретиться с Асадом

Путин заявил о намерении встретиться с АсадомПрезидент РФ также прокомментировал ситуацию в Сирии
Президент России Владимир Путин намерен встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом он заявил в ходе прямой линии.
«Я пока не виделся с президентом Асадом после его приезда в Москву, но я планирую это сделать», – подтвердил Путин.
В ходе предстоящей встречи российский президент пообещал поднять вопрос о судьбе пропавшего 12 лет назал в Сирии американского журналиста.
«Обязательно с ним поговорю. Но мы с вами взрослые люди, понимаем, 12 лет назад человек пропал в Сирии. 12 лет назад. Мы понимаем, какая ситуация», – добавил Путин.
Вооруженная сирийская оппозиция 8 декабря захватила власть в Сирии и свергла прежнее правительство. Президент республики Башар Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, где они получили политическое убежище.