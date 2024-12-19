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Путин заявил о намерении встретиться с Асадом

Президент РФ также прокомментировал ситуацию в Сирии
Дарья Снегова
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин намерен встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом он заявил в ходе прямой линии.

«Я пока не виделся с президентом Асадом после его приезда в Москву, но я планирую это сделать», – подтвердил Путин.

В ходе предстоящей встречи российский президент пообещал поднять вопрос о судьбе пропавшего 12 лет назал в Сирии американского журналиста.

«Обязательно с ним поговорю. Но мы с вами взрослые люди, понимаем, 12 лет назад человек пропал в Сирии. 12 лет назад. Мы понимаем, какая ситуация», – добавил Путин.

Вооруженная сирийская оппозиция 8 декабря захватила власть в Сирии и свергла прежнее правительство. Президент республики Башар Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, где они получили политическое убежище.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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