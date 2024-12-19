Путин: Россия осуждает захват Израилем сирийских территорий
Россия осуждает захват любых сирийских территорий, и эта позиция не подлежит корректировке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.
Путин также высказал мнение, что главным бенефициаром событий в Сирии является Израиль.
«У меня такое впечатление, что они [Израиль] не только уходить не собираются – собираются там усиливаться. Более того, местное население уже обратилось с просьбой включить их в состав еврейского государства. И это уже тогда будет другая проблема: если все, что происходит, приведет к дезинтеграции Сирии, то тогда это вопрос, который должны будут решаться местным населением в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций и с правом нации на самоопределение», – пояснил Путин.
Путин также напонил, что Россия осуждает действия Израиля в секторе Газа.
«Я не знаю, какие цели окончательно Израиль преследует в Секторе Газа, но это достойно только осуждения, и мы неоднократно это сделали практически на всех уровнях, начиная с общественного уровня и нашей позиции в Совете безопасности Организации Объединенных Наций», – добавил глава российского государства.
Вопрос о действиях Израиля в Сирии задавал журналист турецкого издания «Анадолу». Путин подтвердил, что поддерживает контакты с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и ему хорошо известна его позиция по этому вопросу.
17 декабря Эрдоган заявил, что Сирия не должна превратиться в «рассадник терроризма», а борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК
16 декабря в российском МИДе заявили, что будущее Сирии должны определять сами сирийцы. МИД отметил заявления представителей вооруженной оппозиции, пришедшей к власти в Сирии, о намерении наладить работу госаппарата, поддерживать порядок и безопасность в стране.