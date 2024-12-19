Путин: Россия осуждает захват Израилем сирийских территорий

«У меня такое впечатление, что они [Израиль] не только уходить не собираются – собираются там усиливаться. Более того, местное население уже обратилось с просьбой включить их в состав еврейского государства. И это уже тогда будет другая проблема: если все, что происходит, приведет к дезинтеграции Сирии, то тогда это вопрос, который должны будут решаться местным населением в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций и с правом нации на самоопределение», – пояснил Путин.