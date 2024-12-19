Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Путин: Россия осуждает захват Израилем сирийских территорий

Ведомости

Россия осуждает захват любых сирийских территорий, и эта позиция не подлежит корректировке. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

Путин также высказал мнение, что главным бенефициаром событий в Сирии является Израиль.

«У меня такое впечатление, что они [Израиль] не только уходить не собираются – собираются там усиливаться. Более того, местное население уже обратилось с просьбой включить их в состав еврейского государства. И это уже тогда будет другая проблема: если все, что происходит, приведет к дезинтеграции Сирии, то тогда это вопрос, который должны будут решаться местным населением в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций и с правом нации на самоопределение», – пояснил Путин.

Путин также напонил, что Россия осуждает действия Израиля в секторе Газа.

«Я не знаю, какие цели окончательно Израиль преследует в Секторе Газа, но это достойно только осуждения, и мы неоднократно это сделали практически на всех уровнях, начиная с общественного уровня и нашей позиции в Совете безопасности Организации Объединенных Наций», – добавил глава российского государства.

Вопрос о действиях Израиля в Сирии задавал журналист турецкого издания «Анадолу». Путин подтвердил, что поддерживает контакты с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и ему хорошо известна его позиция по этому вопросу.

17 декабря Эрдоган заявил, что Сирия не должна превратиться в «рассадник терроризма», а борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК (организация признана экстремистской и запрещена в РФ); запрещена в Турции) и ИГ («Исламское государство (организация признана террористической и запрещена в РФ)» должна продолжиться. 6 декабря в российском МИДе заявили, что будущее Сирии должны определять сами сирийцы. МИД отметил заявления представителей вооруженной оппозиции, пришедшей к власти в Сирии, о намерении наладить работу госаппарата, поддерживать порядок и безопасность в стране.

16 декабря в российском МИДе заявили, что будущее Сирии должны определять сами сирийцы. МИД отметил заявления представителей вооруженной оппозиции, пришедшей к власти в Сирии, о намерении наладить работу госаппарата, поддерживать порядок и безопасность в стране.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных