Путин призвал ускорить принятие решений по выплатам семьям пропавших военных
Президент РФ Владимир Путин призвал ускорить принятие решений по выплатам семьям военнослужащих, которые попали в плен или пропали без вести. Соответствующее заявление он сделал в ходе прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией.
Путин напомнил, что участники спецоперации получают разные, «достойные» виды выплат – боевые, командировочные, за участие в наступательных и штурмовых операциях, за организацию обороны.
«Когда человек с радаров исчезает, то здесь возникает вопрос поддержки семьи. Мы обсуждали этот вопрос, и я перед министром обороны этот вопрос ставил, он знает об этой проблеме», – сказал Путин.
Он отметил, что, во-первых, нужно сократить сроки принятия окончательных решений по выплатам семьям, поскольку они перестают получать выплаты от бойца, ведь он, согласно документам, не участвует ни в каких военных действиях.
«Здесь Министерство обороны вместе с правительством должны принять другое решение: что может заменить хотя бы часть этих выплат», – сказал президент.
По его словам, Минобороны уже работает над этими задачами.
Путин неоднократно призывал укреплять социальные гарантии семьям военнослужащих. В ноябре председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан». Согласно документу, молодые семьи участников спецоперации в первоочередном порядке получат социальные выплаты на покупку или строительство жилья. На них смогут рассчитывать семьи, в которых каждому из супругов еще не исполнилось 35 лет, им не обязательно иметь детей. Господдержку также сможет получить одинокий родитель до 35 лет, который воспитывает одного или нескольких детей. Главным условием для получения льготы является нуждаемость семьи в улучшении жилищных условий.