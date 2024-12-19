Путин призвал ускорить принятие решений по выплатам семьям пропавших военных

Путин неоднократно призывал укреплять социальные гарантии семьям военнослужащих. В ноябре председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан». Согласно документу, молодые семьи участников спецоперации в первоочередном порядке получат социальные выплаты на покупку или строительство жилья. На них смогут рассчитывать семьи, в которых каждому из супругов еще не исполнилось 35 лет, им не обязательно иметь детей. Господдержку также сможет получить одинокий родитель до 35 лет, который воспитывает одного или нескольких детей. Главным условием для получения льготы является нуждаемость семьи в улучшении жилищных условий.