Семьи участников спецоперации в приоритетном порядке получат соцвыплаты на жилье

Согласно ст. 51 Жилищного кодекса, к категории граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, относятся, например: люди, которые обеспечены жильем менее учетной нормы (это минимальный размер жилплощади, который определяется регионами самостоятельно), люди, проживающие в аварийном жилье, подлежащем сносу или реконструкции. Также правом на получение квартиры обладают граждане без жилья в собственности или социальном найме и граждане, чья жилплощадь не соответствует необходимым требованиям. Кроме того, в такой очереди на получение квартиры стоят люди, проживающие в одном помещении с хронически больным человеком, сожительство с которым становится невозможным.