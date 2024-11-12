Семьи участников спецоперации в приоритетном порядке получат соцвыплаты на жилье

Семьи участников спецоперации в приоритетном порядке получат соцвыплаты на жильеДо этого таким правом обладали многодетные семьи
Молодые семьи участников спецоперации в первоочередном порядке получат социальные выплаты на покупку или строительство жилья. Соответствующее постановление о внесении изменений в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан» подписал 7 ноября председатель правительства Михаил Мишустин. Оно вступит в силу по истечении недели.
«Теперь у молодых участников спецоперации, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, будет первоочередное право на получение денежной выплаты на приобретение квартиры или собственного дома. Ее размер составит около трети (30–35%) от стоимости недвижимости», – сказал Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами 11 ноября. Эти средства также можно будет направить на первоначальный взнос или погашение ипотеки, уточнил председатель правительства.
На такие социальные выплаты смогут рассчитывать семьи, в которых каждому из супругов еще не исполнилось 35 лет, им не обязательно иметь детей. Господдержку также сможет получить одинокий родитель до 35 лет, который воспитывает одного или нескольких детей. Главным условием для получения льготы является нуждаемость семьи в улучшении жилищных условий.
В тексте постановления также уточняется, что при формировании списка семей – претендентов на получение этой меры поддержки регион может установить квоту в размере не более 30% от общего количества семей, включаемых в список по отдельно взятому муниципалитету. «Мы и дальше будем принимать необходимые решения, чтобы помочь тем, кто сейчас находится на передовой, кто защищает будущее нашей Родины», – заверил Мишустин.
Сейчас приоритетное право на получение соцвыплат имеют молодые семьи с тремя и более детьми, а также молодые семьи, которые встали на учет для улучшения жилищных условий до 1 марта 2005 г., говорится на сайте правительства.
Согласно ст. 51 Жилищного кодекса, к категории граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, относятся, например: люди, которые обеспечены жильем менее учетной нормы (это минимальный размер жилплощади, который определяется регионами самостоятельно), люди, проживающие в аварийном жилье, подлежащем сносу или реконструкции. Также правом на получение квартиры обладают граждане без жилья в собственности или социальном найме и граждане, чья жилплощадь не соответствует необходимым требованиям. Кроме того, в такой очереди на получение квартиры стоят люди, проживающие в одном помещении с хронически больным человеком, сожительство с которым становится невозможным.
Инициатива правительства, расширяющая меры поддержки участников спецоперации, – актуальная и своевременная, сказал «Ведомостям» первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. «Это станет одним из эффективных инструментов в решении вопроса обеспечения жильем участников спецоперации», – убежден он. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов также положительно оценил введенную меру поддержки. «У нас демографическая яма, из которой надо выкарабкиваться и поддерживать любые социальные группы, тем более когда речь идет о молодых семьях – неважно с детьми, без детей», – сказал он в беседе с «Ведомостями».
Мера поддержки носит адресный характер, поскольку для ее получения участникам спецоперации нужно соответствовать критерию нуждаемости в улучшении жилищных условий и нужно быть младше 35 лет, обратил внимание эксперт проекта «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук. Например, такими субсидиями смогут воспользоваться жены погибших участников спецоперации, у которых будет возможность направить деньги на погашение ипотеки.
Впрочем, вряд ли эта инициатива моментально решит проблему в части обеспечения жильем семей участников спецоперации, считает военный юрист Сергей Локтев. Молодые семьи не так часто встают на очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий, предпочитая брать ипотеку, добавил он.