Песков: ответы на удары вглубь России следуют, как и говорил Путин

21 ноября Путин сообщил, что в этот день Россия применила по территории Украины ракету «Орешник». Она поразила объект военно-промышленного комплекса в Днепропетровске. Удар стал ответной реакцией на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь России и последовавшие за этим атаки.