Песков: ответы на удары вглубь России следуют, как и говорил Путин
Ответы России на удары вглубь российской территории следуют, как и говорил президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, позиция России касательно решения об использовании ракет иностранного производства по целям на российской территории хорошо известна. Такие удары уже наносились. Президент РФ предупреждал, что каждый раз будут совершаться ответные атаки.
«Вы видите, что ответы следуют, как говорил президент», – подчеркнул Песков.
Он также пояснил, что предложение Путина о «высокотехнологичной дуэли» российской ракеты средней дальности «Орешник» с западными системами противовоздушной обороны было ответом на вопрос об уязвимостях новой ракеты. Президента РФ попросили объяснить возможные уязвимости, и он детально рассказывал о принципах работы «Орешника», заметил пресс-секретарь российского лидера.
19 декабря Путин во время прямой линии заявил, что Россия готова провести «высокотехнологичную дуэль», чтобы проверить, сможет ли западная противоракетная и противовоздушная оборона сбить «Орешник». Он добавил, что дуэль можно провести не только в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал предложение Путина неадекватным.
21 ноября Путин сообщил, что в этот день Россия применила по территории Украины ракету «Орешник». Она поразила объект военно-промышленного комплекса в Днепропетровске. Удар стал ответной реакцией на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь России и последовавшие за этим атаки.