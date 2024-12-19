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Зеленский оскорбил Путина в ответ на предложение о дуэли с «Орешником»

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение главы России Владимира Путина устроить «дуэль» с применением «Орешника» неадекватным. Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции в Брюсселе.

Песков, комментируя высказывание Зеленского журналисту Павлу Зарубину, заявил, что у президента Украины в последнее время не получается сдерживаться. «По всей видимости, сказывается эмоциональная перегрузка, неспособность собраться», – сказал он.

19 декабря Путин во время прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, заявил, что Россия готова провести «высокотехнологичную дуэль», чтобы проверить, сможет ли западная противоракетная и противовоздушная оборона сбить российский «Орешник».

В тот же день в комментарии Зарубину Путин отметил, что Россия готова к технологической дуэли между «Орешником» и западными силами противовоздушной обороны уже сейчас. По его словам, ее можно провести не только в Киеве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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