Зеленский оскорбил Путина в ответ на предложение о дуэли с «Орешником»
Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение главы России Владимира Путина устроить «дуэль» с применением «Орешника» неадекватным. Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции в Брюсселе.
Песков, комментируя высказывание Зеленского журналисту Павлу Зарубину, заявил, что у президента Украины в последнее время не получается сдерживаться. «По всей видимости, сказывается эмоциональная перегрузка, неспособность собраться», – сказал он.
19 декабря Путин во время прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, заявил, что Россия готова провести «высокотехнологичную дуэль», чтобы проверить, сможет ли западная противоракетная и противовоздушная оборона сбить российский «Орешник».
В тот же день в комментарии Зарубину Путин отметил, что Россия готова к технологической дуэли между «Орешником» и западными силами противовоздушной обороны уже сейчас. По его словам, ее можно провести не только в Киеве.