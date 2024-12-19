Путин: дуэль между «Орешником» и ПВО можно провести не только в Киеве
Россия готова к технологической дуэли между «Орешником» и западными силами противовоздушной обороны уже сейчас, ее можно провести не только в Киеве. Об этом президент России Владимир Путин заявил в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.
«Можно и в другом месте. <...> В соответствии с тем, что я знаю, там [в Киеве] и так организована западными странами достаточно серьезная система ПВО. Ну пускай они включат все, что есть, включая системы противоракетной обороны», – сказал он.
До этого 19 декабря Путин во время прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, заявил, что Россия готова провести «высокотехнологичную дуэль», чтобы проверить, сможет ли западная противоракетная и противовоздушная оборона сбить российский «Орешник».
21 ноября Путин официально заявил в видеообращении, что в этот день Россия применила по территории Украины новейшую российскую ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением. Она поразила объект военно-промышленного комплекса в Днепропетровске. Атака стала ответной реакцией на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь РФ и последовавшие за этим удары.
После этого Путин 22 ноября сообщил, что система «Орешник» – это не модернизация старых советских систем, а результат работы «в условиях новой России». По его словам, создание такого вооружения имеет «жизненно важное значение для нашей страны». Путин также сообщил о запуске серийного производства «Орешника».