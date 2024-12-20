Путин согласился с тезисом об объявленной русскому миру войне

В ноябре 2023 г. Путин заявлял, что русский мир объединяет всех, кто ощущает духовную связь с Россией, считает себя носителем русского языка, истории и культуры, вне зависимости от национальной и религиозной принадлежности. По словам главы государства, русский мир – это все поколения «наших предков и наши потомки, которые будут жить после нас».