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Путин согласился с тезисом об объявленной русскому миру войне

Ведомости

Русскому миру действительно объявлена война, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Госсовета, посвященного поддержке семей.

«Выступали коллеги из Думы, говорили о том, что русскому миру объявлена война. Так оно и есть», – сказал президент.

Путин провел заседание Госсовета по вопросу поддержки семей в России 20 декабря. Во время мероприятия президент предложил объявить 2025 г. Годом защитника Отечества, а также поручил распространить льготы Героев Труда на матерей-героинь.

В ноябре 2023 г. Путин заявлял, что русский мир объединяет всех, кто ощущает духовную связь с Россией, считает себя носителем русского языка, истории и культуры, вне зависимости от национальной и религиозной принадлежности. По словам главы государства, русский мир – это все поколения «наших предков и наши потомки, которые будут жить после нас».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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