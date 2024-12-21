Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

При ракетной атаке из Йемена по Тель-Авиву пострадали 16 человек

Ведомости

В Тель-Авиве в результате ракетного удара из Йемена легкие ранения получили 16 человек, передает The Times of Israel со ссылкой на медиков. 

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее 21 декабря сообщила о безуспешной попытке перехвата ракеты, выпущенной из Йемена. Военные сообщили о нескольких раненых гражданах, не уточнив их количество. На место происшествия в район Яффо были отправлены группы командования тыла ЦАХАЛа и дополнительные спасательные силы, которые начали прочесывать территорию, говорится в сообщении армии.

Ракета упала в парке на юге Тель-Авива в ночь на 21 декабря, 16 человек получили легкие ранения от разбитого стекла, пишет The Times of Israel. Еще 14 человек, по данным медиков, получили ушибы по дороге в убежища. 

13 декабря йеменкие хуситы (движение «Ансар Аллах») нанесли удары беспилотниками по Тель-Авиву и военной цели в Ашкелоне. 16 декабря йеменский телеканал Al Masirah сообщал, что хуситы ударили гиперзвуковой баллистической ракетой по военному объекту в районе Яффо, а 19 декабря они нанесли удар беспилотником по военному объекту в этом же районе. 

Израильские силы на этой неделе нанесли удары по военным объектам хуситов в Йемене, включая порты и энергетическую инфраструктуру в Сане. ЦАХАЛ подчеркнула, что хуситы неоднократно атаковали Израиль с использованием БПЛА и ракет класса «земля – земля», отметив, что большая часть снарядов была перехвачена. В заявлении также утверждается, что последний год хуситы действовали «по указанию и при финансировании Ирана и в сотрудничестве с иракскими ополченцами», имея своей целью «нападение на Израиль, подрыв региональной стабильности и нарушение глобальной свободы судоходства».

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных