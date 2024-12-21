При ракетной атаке из Йемена по Тель-Авиву пострадали 16 человек

Израильские силы на этой неделе нанесли удары по военным объектам хуситов в Йемене, включая порты и энергетическую инфраструктуру в Сане. ЦАХАЛ подчеркнула, что хуситы неоднократно атаковали Израиль с использованием БПЛА и ракет класса «земля – земля», отметив, что большая часть снарядов была перехвачена. В заявлении также утверждается, что последний год хуситы действовали «по указанию и при финансировании Ирана и в сотрудничестве с иракскими ополченцами», имея своей целью «нападение на Израиль, подрыв региональной стабильности и нарушение глобальной свободы судоходства».