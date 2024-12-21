При ракетной атаке из Йемена по Тель-Авиву пострадали 16 человек
В Тель-Авиве в результате ракетного удара из Йемена легкие ранения получили 16 человек, передает The Times of Israel со ссылкой на медиков.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее 21 декабря сообщила о безуспешной попытке перехвата ракеты, выпущенной из Йемена. Военные сообщили о нескольких раненых гражданах, не уточнив их количество. На место происшествия в район Яффо были отправлены группы командования тыла ЦАХАЛа и дополнительные спасательные силы, которые начали прочесывать территорию, говорится в сообщении армии.
Ракета упала в парке на юге Тель-Авива в ночь на 21 декабря, 16 человек получили легкие ранения от разбитого стекла, пишет The Times of Israel. Еще 14 человек, по данным медиков, получили ушибы по дороге в убежища.
13 декабря йеменкие хуситы (движение «Ансар Аллах») нанесли удары беспилотниками по Тель-Авиву и военной цели в Ашкелоне. 16 декабря йеменский телеканал Al Masirah сообщал, что хуситы ударили гиперзвуковой баллистической ракетой по военному объекту в районе Яффо, а 19 декабря они нанесли удар беспилотником по военному объекту в этом же районе.
Израильские силы на этой неделе нанесли удары по военным объектам хуситов в Йемене, включая порты и энергетическую инфраструктуру в Сане. ЦАХАЛ подчеркнула, что хуситы неоднократно атаковали Израиль с использованием БПЛА и ракет класса «земля – земля», отметив, что большая часть снарядов была перехвачена. В заявлении также утверждается, что последний год хуситы действовали «по указанию и при финансировании Ирана и в сотрудничестве с иракскими ополченцами», имея своей целью «нападение на Израиль, подрыв региональной стабильности и нарушение глобальной свободы судоходства».