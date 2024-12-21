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Орбан: Венгрия получила от Болгарии гарантии транзита российского газа

Ведомости

Венгрия получила от Болгарии гарантии, что транзит российского газа через «Турецкий поток» и Балканы не будет ограничиваться. Об этом рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Болгарии Руменом Радевым.

По его словам, год назад Болгария предприняла попытки прекратить работу газового коридора, для предотвращения этого Венгрия провела переговоры с политическими партнерами. Тогда договоренностей удалось достичь. Сейчас после смены правительства в Болгарии необходимо вновь обсудить этот вопрос с президентом страны и будущими членами кабмина.

«Эти гарантии я вчера получил», – уточнил Орбан (цитата по «РИА Новости»).

20 декабря Орбан сообщил, что Венгрия договорилась с Россией об альтернативном варианте платежей за поставки российского газа. Это произошло после того, как США предоставили стране исключение из санкций против Газпромбанка для оплаты поставок газа на три месяца.

В тот же день телеканал NTV со ссылкой на главу минэнерго Турции Алпарласлана Байрактара сообщил, что страна также получила от США исключение для Газпромбанка на оплату российского газа. Турция сможет продолжать осуществлять выплаты по долгам за природный газ через Газпромбанк.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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