Орбан: Венгрия получила от Болгарии гарантии транзита российского газа

По его словам, год назад Болгария предприняла попытки прекратить работу газового коридора, для предотвращения этого Венгрия провела переговоры с политическими партнерами. Тогда договоренностей удалось достичь. Сейчас после смены правительства в Болгарии необходимо вновь обсудить этот вопрос с президентом страны и будущими членами кабмина.