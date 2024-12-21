Орбан: Венгрия получила от Болгарии гарантии транзита российского газа
Венгрия получила от Болгарии гарантии, что транзит российского газа через «Турецкий поток» и Балканы не будет ограничиваться. Об этом рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Болгарии Руменом Радевым.
По его словам, год назад Болгария предприняла попытки прекратить работу газового коридора, для предотвращения этого Венгрия провела переговоры с политическими партнерами. Тогда договоренностей удалось достичь. Сейчас после смены правительства в Болгарии необходимо вновь обсудить этот вопрос с президентом страны и будущими членами кабмина.
20 декабря Орбан сообщил, что Венгрия договорилась с Россией об альтернативном варианте платежей за поставки российского газа. Это произошло после того, как США предоставили стране исключение из санкций против Газпромбанка для оплаты поставок газа на три месяца.
В тот же день телеканал NTV со ссылкой на главу минэнерго Турции Алпарласлана Байрактара сообщил, что страна также получила от США исключение для Газпромбанка на оплату российского газа. Турция сможет продолжать осуществлять выплаты по долгам за природный газ через Газпромбанк.