Сийярто: Венгрия сделала все возможное для мира на Украине
Венгрия в рамках мирной миссии сделала все возможное для завершения конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, пишут «РИА Новости».
«Мы действительно сделали все, что было в наших силах, или даже больше», – сказал Сийярто.
11 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе разговора с Путиным предложил осуществить крупный обмен пленными, а также объявить о рождественском прекращении огня. Это предложение в Киеве отвергли. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров и неоднократно заявляла о готовности к их возобновлению на базе стамбульских договоренностей 2022 г.
15 декабря Сийярто рассказал, что Орбан планировал поговорить по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, но получил отказ, что стало «жестом, абсолютно беспрецедентным в дипломатии».
22 декабря Орбан отметил, что об окончании конфликта говорить рано, но с инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа 20 января начнется «новый мир». Тем временем, по его словам, нужно ставить перед собой реалистичные цели, поэтому он предложил временное прекращение огня на период Рождества. По его словам, ему удалось убедить в этом Путина, однако украинская сторона пока не готова к этой идее «по какой-то загадочной причине», но он надеется, что соглашение между сторонами может быть достигнуто до начала православного Рождества.