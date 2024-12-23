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Госдеп США сохранил рекомендацию для американцев о выезде из Белоруссии

Ведомости

Госдепартамент США сохранил для своих граждан рекомендацию воздержаться от поездок в Белоруссию. Находящимся на ее территории американцам следует незамедлительно покинуть ее, сообщается на сайте американского ведомства.

Указано, что американское посольство имеет ограниченные способности оказать помощь гражданам США, проживающим в Белоруссии или путешествующим по стране. Тем, кто уже находится на территории республики, «следует немедленно покинуть страну».

28 февраля 2022 г. госдеп распорядился о выезде американских государственных служащих и приостановке работы посольства США в Минске. Все консульские услуги, как обычные, так и экстренные, приостановлены до дальнейшего уведомления. Граждане США, находящиеся в Белоруссии и нуждающиеся в консульских услугах, должны были как можно скорее покинуть страну и обратиться в посольство или консульство США в другой стране. В апреле 2023 г. постановление было переиздано «с учетом обновленных показателей риска». 18 декабря 2024 г., следует из данных госдепа, действие рекомендации было вновь продлено. Аналогичная рекомендация действует и в отношении поездок в Россию: находящимся там американцам также рекомендовано немедленно покинуть страну.

В августе 2023 г. посольство США в Белоруссии также призвало своих граждан немедленно выехать из республики. Американцам предписывалось рассмотреть возможность выезда через оставшиеся пограничные переходы с Литвой и Латвией или самолетом. Гражданам США не разрешалось въезжать в Польшу по суше из Белоруссии. Призыв появился после того, как правительство Литвы 18 августа 2023 г. закрыло два пограничных пункта пропуска с Белоруссией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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