Госдеп США сохранил рекомендацию для американцев о выезде из Белоруссии
Госдепартамент США сохранил для своих граждан рекомендацию воздержаться от поездок в Белоруссию. Находящимся на ее территории американцам следует незамедлительно покинуть ее, сообщается на сайте американского ведомства.
Указано, что американское посольство имеет ограниченные способности оказать помощь гражданам США, проживающим в Белоруссии или путешествующим по стране. Тем, кто уже находится на территории республики, «следует немедленно покинуть страну».
28 февраля 2022 г. госдеп распорядился о выезде американских государственных служащих и приостановке работы посольства США в Минске. Все консульские услуги, как обычные, так и экстренные, приостановлены до дальнейшего уведомления. Граждане США, находящиеся в Белоруссии и нуждающиеся в консульских услугах, должны были как можно скорее покинуть страну и обратиться в посольство или консульство США в другой стране. В апреле 2023 г. постановление было переиздано «с учетом обновленных показателей риска». 18 декабря 2024 г., следует из данных госдепа, действие рекомендации было вновь продлено. Аналогичная рекомендация действует и в отношении поездок в Россию: находящимся там американцам также рекомендовано немедленно покинуть страну.
В августе 2023 г. посольство США в Белоруссии также призвало своих граждан немедленно выехать из республики. Американцам предписывалось рассмотреть возможность выезда через оставшиеся пограничные переходы с Литвой и Латвией или самолетом. Гражданам США не разрешалось въезжать в Польшу по суше из Белоруссии. Призыв появился после того, как правительство Литвы 18 августа 2023 г. закрыло два пограничных пункта пропуска с Белоруссией.