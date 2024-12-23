Госдеп США сохранил рекомендацию для американцев о выезде из Белоруссии

28 февраля 2022 г. госдеп распорядился о выезде американских государственных служащих и приостановке работы посольства США в Минске. Все консульские услуги, как обычные, так и экстренные, приостановлены до дальнейшего уведомления. Граждане США, находящиеся в Белоруссии и нуждающиеся в консульских услугах, должны были как можно скорее покинуть страну и обратиться в посольство или консульство США в другой стране. В апреле 2023 г. постановление было переиздано «с учетом обновленных показателей риска». 18 декабря 2024 г., следует из данных госдепа, действие рекомендации было вновь продлено. Аналогичная рекомендация действует и в отношении поездок в Россию: находящимся там американцам также рекомендовано немедленно покинуть страну.