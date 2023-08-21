Посольство США в Минске призвало своих граждан покинуть Белоруссию

«Рассмотрите возможность выезда через оставшиеся пограничные переходы с Литвой и Латвией или самолетом. Гражданам США не разрешается въезжать в Польшу по суше из Белоруссии. Не выезжайте в Россию или Украину», – также говорится в сообщении.