Посольство США в Минске призвало своих граждан покинуть Белоруссию
Посольство США в Белоруссии призвало своих граждан немедленно выехать из республики. Об этом сообщается на сайте представительства.
«Рассмотрите возможность выезда через оставшиеся пограничные переходы с Литвой и Латвией или самолетом. Гражданам США не разрешается въезжать в Польшу по суше из Белоруссии. Не выезжайте в Россию или Украину», – также говорится в сообщении.
Призыв появился после того, как правительство Литвы 18 августа закрыло два пограничных пункта пропуска с Белоруссией. Речь идет об автодорожных пунктах пропуска Шумскас (Лоша) и Тверечюс (Видзы). В настоящее время открыты четыре пограничных пункта пропуска в Лаворишкесе (Котлова), Медининкай (Каменный), Райгардас (Привалка) и Шальчининкай (Бенякони).
Правительство Литвы одобрило предложение о временной приостановке работы двух из шести КПП в ответ на размещение бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссии. В госпогранкомитете Белоруссии заявили, что официальная озвученная позиция не соответствует настоящим причинам решения, а литовские власти используют любой предлог, чтобы препятствовать перемещению грузов, и уменьшить поток литовцев, путешествующих по безвизу.