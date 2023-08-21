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Посольство США в Минске призвало своих граждан покинуть Белоруссию

Ведомости

Посольство США в Белоруссии призвало своих граждан немедленно выехать из республики. Об этом сообщается на сайте представительства.

«Рассмотрите возможность выезда через оставшиеся пограничные переходы с Литвой и Латвией или самолетом. Гражданам США не разрешается въезжать в Польшу по суше из Белоруссии. Не выезжайте в Россию или Украину», – также говорится в сообщении.

Призыв появился после того, как правительство Литвы 18 августа закрыло два пограничных пункта пропуска с Белоруссией. Речь идет об автодорожных пунктах пропуска Шумскас (Лоша) и Тверечюс (Видзы). В настоящее время открыты четыре пограничных пункта пропуска в Лаворишкесе (Котлова), Медининкай (Каменный), Райгардас (Привалка) и Шальчининкай (Бенякони). 

Ранее по теме: Литва временно закроет два КПП на границе с Белоруссией

Правительство Литвы одобрило предложение о временной приостановке работы двух из шести КПП в ответ на размещение бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссии. В госпогранкомитете Белоруссии заявили, что официальная озвученная позиция не соответствует настоящим причинам решения, а литовские власти используют любой предлог, чтобы препятствовать перемещению грузов, и уменьшить поток литовцев, путешествующих по безвизу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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