Байден подписал закон о полномочиях в области национальной обороны на 2025 год

По его словам, ряд положений закона при определенных обстоятельствах могут препятствовать осуществлению президентских конституционных полномочий по изложению позиции Соединенных Штатов на международных переговорах или форумах. Другие положения требуют от президента и других должностных лиц представлять в конгресс сертификаты, отчеты, уведомления или планы, которые могут «включать крайне секретную информацию, включая информацию, которая может раскрыть важнейшие источники разведданных или военные оперативные планы, или могут затрагивать интересы конфиденциальности исполнительной ветви власти».