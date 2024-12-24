Байден подписал закон о полномочиях в области национальной обороны на 2025 год
Действующий президент США Джо Байден подписал «Закон об улучшении качества жизни военнослужащих и полномочиях в области национальной обороны на 2025 финансовый год», который санкционирует ассигнования для министерства обороны, министерства энергетики по программам национальной безопасности, государственного департамента, министерства внутренней безопасности и разведывательного сообщества. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
«Хотя я с удовольствием поддерживаю важнейшие цели этого закона, я отмечаю, что некоторые его положения вызывают озабоченность», – сделал ремарку Байден.
По его словам, ряд положений закона при определенных обстоятельствах могут препятствовать осуществлению президентских конституционных полномочий по изложению позиции Соединенных Штатов на международных переговорах или форумах. Другие положения требуют от президента и других должностных лиц представлять в конгресс сертификаты, отчеты, уведомления или планы, которые могут «включать крайне секретную информацию, включая информацию, которая может раскрыть важнейшие источники разведданных или военные оперативные планы, или могут затрагивать интересы конфиденциальности исполнительной ветви власти».
Один из разделов, считает Байден, вызывает сомнения в связи с тем, что может предполагать принуждение к предоставлению определенных документов, на которые распространяются интересы конфиденциальности исполнительной власти, включая информацию, защищенную привилегиями адвоката и клиента.
21 декабря Байден подписал закон о временном бюджете, предотвратив остановку работы федерального правительства страны из-за отсутствия финансирования. Документ продлил работу правительства США до 14 марта 2025 г. и предполагает выделение $110 млрд пострадавшим от стихийных бедствий, $10 млрд – на помощь фермерам.