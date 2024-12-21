Байден подписал законопроект о временном бюджете
Президент США Джо Байден подписал закон о временном бюджете, предотвратив остановку работы федерального правительства страны из-за отсутствия финансирования. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Документ продлит работу правительства США до 14 марта 2025 г. и предполагает выделение $110 млрд пострадавшим от стихийных бедствий, $10 млрд – на помощь фермерам.
21 декабря проект о временном финансировании принял сенат конгресса США. Верхняя палата парламента одобрила проект 85 голосами против 11. Федеральное правительство США ушло на формальный шатдаун, поскольку сенат не успел принять документ до полуночи по местному времени (21 декабря 8:00 мск). Шатдаун остался формальным, так как сейчас у правительства выходные дни.
19 декабря избранный президент США Дональд Трамп и его будущий вице-президент Джеймс Вэнс выступили против одобрения промежуточной резолюции, которую предложил спикер палаты республиканец Майк Джонсон. По их мнению, демократы блефуют, чтобы вынудить республиканцев пойти на уступки. Трамп потребовал, чтобы в новую версию законопроекта внесли повышение потолка американского госдолга. Он заметил, что не считает эту меру полезной, но предпочтет провести ее сейчас, нежели разбираться с этой проблемой позже.
Трамп и Вэнс выразили поддержку финансовой помощи фермерам, но назвали отсутствие уступок демократам и повышение потолка «единственным способом» выполнить предвыборные обязательства. Избранный президент США также пригрозил окончанием политической карьеры республиканцам, которые не прислушаются к его мнению.