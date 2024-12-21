Байден подписал законопроект о временном бюджете

19 декабря избранный президент США Дональд Трамп и его будущий вице-президент Джеймс Вэнс выступили против одобрения промежуточной резолюции, которую предложил спикер палаты республиканец Майк Джонсон. По их мнению, демократы блефуют, чтобы вынудить республиканцев пойти на уступки. Трамп потребовал, чтобы в новую версию законопроекта внесли повышение потолка американского госдолга. Он заметил, что не считает эту меру полезной, но предпочтет провести ее сейчас, нежели разбираться с этой проблемой позже.