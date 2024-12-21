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Сенат США принял проект о временном финансировании

Ведомости

Сенат конгресса США принял законопроект о временном финансировании, предотвратив дальнейшую остановку работы федерального правительства страны. Об этом сообщает Reuters.

Верхняя палата американского парламента одобрила проект 85 голосами против 11. Федеральное правительство США отправилось на формальный шатдаун, поскольку сенат не успел принять документ до полуночи по местному времени (21 декабря 8:00 мск). Шатдаун остается формальным, поскольку сейчас у правительства выходные дни. Теперь законопроект до 23 декабря должен подписать президент США Джо Байден.

Документ продлит работу правительства до 14 марта 2025 г., а также позволит выделить $100 млрд штатам, пострадавшим от стихийных бедствий, и $10 млрд на поддержку фермеров и сельского хозяйства. Отмечается, что требование избранного президента США Дональда Трампа о включении в новую версию законопроекта повышения потолка американского госдолга исполнено не было.

19 декабря Трамп и его будущий вице-президент Джеймс Вэнс выступили против одобрения продолжающей резолюции, предложенной спикером палаты республиканцем Майком Джонсоном. По их мнению, демократы блефуют, чтобы вынудить республиканцев пойти на уступки. Трамп потребовал, чтобы в новую версию законопроекта внесли повышение потолка госдолга США. Он заметил, что не считает эту меру полезной, но предпочтет провести ее сейчас, нежели разбираться с этой проблемой позже.

И Трамп, и Вэнс высказались в поддержку финансовой помощи фермерам, но назвали отсутствие уступок демократам и повышение потолка «единственным способом» выполнить эти обязательства. Избранный президент США также пригрозил окончанием политической карьеры тем республиканцам, которые не прислушаются к его мнению.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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