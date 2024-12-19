Белый дом заявил об угрозе республиканцев приостановить работу правительства

The Washington Post писала, что республиканцы отказались от двухпартийного плана спикера палаты представителей Майка Джонсона по предотвращению приостановки работы правительства под давлением Трампа и предпринимателя Илона Маска. Законопроект Джонсона предполагал выделении $110,4 млрд пострадавшим от стихийных бедствий, $10 млрд – на помощь фермерам, а также передачу Вашингтону стадиона RFK Stadium, повышение зарплаты членам конгресса и выделение федеральных средств на восстановление разрушенного моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе. Если законопроект не будет принят до 20 декабря, это увеличит риск приостановки работы федеральных ведомств. Для принятия законопроекта за него должны проголосовать две трети членов палаты представителей.