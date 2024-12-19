Белый дом заявил об угрозе республиканцев приостановить работу правительства
Избранный президент США Дональд Трамп и избранный вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс приказали республиканцам приостановить работу правительства. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Республиканцы должны прекратить играть в политику с этим двухпартийным соглашением, иначе они нанесут ущерб трудолюбивым американцам и создадут нестабильность по всей стране», – говорится в заявлении Жан-Пьер.
По ее словам, республиканцы угрожают приостановить работу правительства США, «подрывая при этом общины, восстанавливающиеся после стихийных бедствий, фермеров и владельцев ранчо, а также общественные медицинские центры». Приостановка работы правительства, подчеркнула пресс-секретарь Белого дома, нанесет ущерб семьям, которые собираются встретиться со своими близкими, и поставит под угрозу базовые услуги, на которые полагаются американцы.
The Washington Post писала, что республиканцы отказались от двухпартийного плана спикера палаты представителей Майка Джонсона по предотвращению приостановки работы правительства под давлением Трампа и предпринимателя Илона Маска. Законопроект Джонсона предполагал выделении $110,4 млрд пострадавшим от стихийных бедствий, $10 млрд – на помощь фермерам, а также передачу Вашингтону стадиона RFK Stadium, повышение зарплаты членам конгресса и выделение федеральных средств на восстановление разрушенного моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе. Если законопроект не будет принят до 20 декабря, это увеличит риск приостановки работы федеральных ведомств. Для принятия законопроекта за него должны проголосовать две трети членов палаты представителей.
В декабре 2018 г. – январе 2019 г., в период первого президентского срока Трампа, в США из-за отсутствия финансирования больше месяца не работали федеральные органы власти. Тогда Трамп отказывался подписывать бюджет на 2019 г., пока в нем не будут учтены средства в размере $5,7 млрд на строительство стены с Мексикой, а демократы в конгрессе отказывались выделять эти средства.