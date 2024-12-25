Президент Южной Кореи вновь не явился на допрос
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль во второй раз проигнорировал повестку на допрос по поводу введения им военного положения и не явился в Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников (CIO). Об этом сообщает Yonhap.
Юн должен был прийти в управление в 10:00 по местному времени (4:00 по мск). Ожидается, что он может явиться на допрос позднее в течение дня.
18 декабря президент Южной Кореи не явился в CIO. Многочисленные попытки доставить повестку Юну не увенчались успехом, так как президентская канцелярия отказалась ее принять или отправляла почту обратно.
Вечером 3 декабря президент Южной Кореи объявил военное положение с целью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы». Предположительно, это может быть связано с планами демократической партии, имеющей большинство в парламенте, сообщить об отстранении главного прокурора и государственного аудитора республики.
После объявления военного положения к зданию парламента стянулись военные, но депутаты смогли провести заседание и отменить решение главы государства. За отмену военного положения проголосовали 190 парламентариев, которые присутствовали на пленарном заседании. Глава страны и правительство поддержали результаты голосования. 14 декабря Национальное собрание Южной Кореи объявило Юну импичмент.