ВС России взяли контроль над селом Новый труд ДНР
Вооруженные силы (ВС) России установили контроль над населенным пунктом Новый Труд в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.
Подразделений российской группировки войск «Центр» поразили живую силу и технику четырех механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии в районах 10 населенных пунктов ДНР, отразили 10 контратак противника. Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) составили свыше 550 военнослужащих.
23 декабря оборонное ведомство сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Сторожевое в ДНР. Днем ранее российские войска взяли под контроль населенный пункт Лозовая в Харьковской области, а 21 декабря – Островский в ДНР. 19 декабря под контроль ВС РФ перешли села Зеленовка и Новый Комар в ДНР.
Спецоперация на Украине проводится Россией с 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий ВС РФ взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.