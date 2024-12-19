ВС России взяли под контроль села Зеленовка и Новый Комар в ДНР
Вооруженные силы России взяли под контроль села Зеленовка и Новый Комар в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны во время ежедневного брифинга по проведению спецоперации.
Населенные пункты взяты под контроль подразделениями группировки войск «Восток» в результате успешных наступательных действий, уточнили в ведомстве. Новый Комар и Зеленовка находятся на западе от города Курахово.
Днем ранее, 18 декабря, подразделения «Южной» группировки войск установили контроль над населенным пунктом Трудовое в ДНР, а группировки войск «Центр» – над Старыми Тернами ДНР. Село Трудовое находится южнее Курахово в ДНР. Старые Терны расположены на западном берегу Кураховского водохранилища.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает. Новый виток эскалации произошел 6 августа, когда ВСУ вторглись в Курскую область.