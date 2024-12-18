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ВС России взяли под контроль населенные пункты Трудовое и Старые Терны в ДНР

Ведомости

Подразделения «Южной» группировки войск установили контроль над населенным пунктом Трудовое в ДНР, а группировки войск «Центр» – над Старыми Тернами ДНР, передает Минобороны РФ.

Село Трудовое находится южнее Курахово в ДНР. Старые Терны расположены на западном берегу Кураховского водохранилища.

Группировка армии «Север» на Харьковском направлении нанесла поражение ВСУ в районах Золочева и Волчанска Харьковской области. Противник потерял боевую бронированную машину и четыре гаубицы Д-30.

Группировка войск «Запад» нанесла поражение украинским военным и технике в Новомлынске, Загрызово, Лозовой Харьковской области, Ивановке, Торском ДНР и Новоегоровке ЛНР. Были также отражены две контратаки штурмовых изображений.

ВСУ за сутки потеряли 540 военнослужащих, боевую машину пехоты, американский бронетранспортер М113, польский бронетранспортер «Росомак», два пикапа и др., утверждает российское военное ведомство. Кроме того, ликвидирована станция радиоэлектронной борьбы «Квертус».

16 декабря министерство сообщало о взятии Анновки в ДНР. Были также поражены формирования нескольких бригад украинской армии и двух бригад теробороны вблизи Северска, Звановки, Ступочки, Успеновки, Островского и Курахово ДНР.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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