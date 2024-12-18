ВС России взяли под контроль населенные пункты Трудовое и Старые Терны в ДНР
Подразделения «Южной» группировки войск установили контроль над населенным пунктом Трудовое в ДНР, а группировки войск «Центр» – над Старыми Тернами ДНР, передает Минобороны РФ.
Село Трудовое находится южнее Курахово в ДНР. Старые Терны расположены на западном берегу Кураховского водохранилища.
Группировка армии «Север» на Харьковском направлении нанесла поражение ВСУ в районах Золочева и Волчанска Харьковской области. Противник потерял боевую бронированную машину и четыре гаубицы Д-30.
Группировка войск «Запад» нанесла поражение украинским военным и технике в Новомлынске, Загрызово, Лозовой Харьковской области, Ивановке, Торском ДНР и Новоегоровке ЛНР. Были также отражены две контратаки штурмовых изображений.
ВСУ за сутки потеряли 540 военнослужащих, боевую машину пехоты, американский бронетранспортер М113, польский бронетранспортер «Росомак», два пикапа и др., утверждает российское военное ведомство. Кроме того, ликвидирована станция радиоэлектронной борьбы «Квертус».
16 декабря министерство сообщало о взятии Анновки в ДНР. Были также поражены формирования нескольких бригад украинской армии и двух бригад теробороны вблизи Северска, Звановки, Ступочки, Успеновки, Островского и Курахово ДНР.