Российские военные взяли под контроль Сторожевое в ДНР

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 г. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. В результате военной операции большая часть ДНР, Луганской народной республики, а также Запорожская и Херсонская области были присоединены к России. Украина не признает результаты референдумов.