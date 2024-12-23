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Российские военные взяли под контроль Сторожевое в ДНР

Ведомости

Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Сторожевое в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, на этом направлении подразделениями группировки войск «Восток» поражены формирования бригад вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Раздольное и Разлив в ДНР и Гуляйполе в Запорожской области.

Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотникии, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных Сил (ВС) РФ атаковали инфраструктуру военных аэродромов, склады хранения ударных дронов, скопления живой силы и военной техники противника в 143 районах. Средствами противовоздушной обороны уничтожены 14 БПЛА самолетного типа.

22 декабря Минобороны России сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Лозовая в Харьковской области. 21 декабря российские военные взяли под свой контроль населенный пункт Островский в ДНР. 19 декабря Минобороны сообщило о взятии под контроль сел Зеленовка и Новый Комар в ДНР.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 г. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. В результате военной операции большая часть ДНР, Луганской народной республики, а также Запорожская и Херсонская области были присоединены к России. Украина не признает результаты референдумов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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