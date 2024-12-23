Российские военные взяли под контроль Сторожевое в ДНР
Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Сторожевое в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, на этом направлении подразделениями группировки войск «Восток» поражены формирования бригад вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Раздольное и Разлив в ДНР и Гуляйполе в Запорожской области.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотникии, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных Сил (ВС) РФ атаковали инфраструктуру военных аэродромов, склады хранения ударных дронов, скопления живой силы и военной техники противника в 143 районах. Средствами противовоздушной обороны уничтожены 14 БПЛА самолетного типа.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 г. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. В результате военной операции большая часть ДНР, Луганской народной республики, а также Запорожская и Херсонская области были присоединены к России. Украина не признает результаты референдумов.