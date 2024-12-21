ВС России взяли под контроль Островский в ДНР
Российские военные в ходе спецоперации взяли под свой контроль населенный пункт Островский Донецкой народной республики (ДНР), сообщает Telegram-канал Минобороны России.
Контроль над Островским установили «в результате решительных действий» подразделения «Южной» группировки войск, уточнили в оборонном ведомстве. Вооруженные силы (ВС) РФ также поразили формирования нескольких украинских бригад в районах населенных пунктов Зализнянское, Орехово-Василевка, Часов Яр, Курахово, Северск ДНР и Белогоровка ЛНР. Противник потерял до 285 военнослужащих.
19 декабря Минобороны сообщило о взятии под контроль села Зеленовка и Новый Комар в ДНР. Днем ранее, 18 декабря, подразделения «Южной» группировки войск установили контроль над населенным пунктом Трудовое в ДНР, а группировки войск «Центр» – над Старыми Тернами ДНР. Село Трудовое находится южнее Курахово в ДНР. Старые Терны расположены на западном берегу Кураховского водохранилища.