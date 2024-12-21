ВС России взяли под контроль Островский в ДНР

19 декабря Минобороны сообщило о взятии под контроль села Зеленовка и Новый Комар в ДНР. Днем ранее, 18 декабря, подразделения «Южной» группировки войск установили контроль над населенным пунктом Трудовое в ДНР, а группировки войск «Центр» – над Старыми Тернами ДНР. Село Трудовое находится южнее Курахово в ДНР. Старые Терны расположены на западном берегу Кураховского водохранилища.