Российская авиация, беспилотники, артиллерия и российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам по производству ударных БПЛА, местам их хранения и подготовки к запуску. Также удары были нанесены по скоплениям живой силы и военной техники украинских вооруженных формирований и наемников «Иностранного легиона» ВСУ в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 100 беспилотников.