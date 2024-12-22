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Российские войска взяли под контроль Лозовую в Харьковской области

Ведомости

Минобороны России сообщило о взятии под контроль населенный пункт Лозовая Харьковской области. Это следует из ежедневной сводки ведомства.

«В результате решительных действий подразделения группировки войск “Запад” освободили населенный пункт Лозовая Харьковской области», – говорится в сообщении.

Украинские потери на направлении составили пять автомобилей, 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab и Paladin, 155-мм гаубица FH-70, 152-мм артиллерийская установка «Акация», 122 мм артиллерийская установка «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30 и три 105-мм орудия М119.

Кроме того, подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Красное ДНР. ВСУ потеряли на направлении два танка, две боевые бронированные машины «Варта» и «Козак», девять автомобилей и др.

Российская авиация, беспилотники, артиллерия и российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам по производству ударных БПЛА, местам их хранения и подготовки к запуску. Также удары были нанесены по скоплениям живой силы и военной техники украинских вооруженных формирований и наемников «Иностранного легиона» ВСУ в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 100 беспилотников.

21 декабря Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы (ВС) РФ с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии нанесли удары по месту хранения беспилотников. Российские военные также поразили объекты энергетики, которые, в частности, обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуру военных аэродромов и скопления живой силы и военной техники вооруженных сил Украины в 147 районах. 

Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 г. О начале военной операции объявил президент РФ Владимир Путин, назвав ее целями денацификацию, демилитаризацию и защиту населения Донбасса. Впоследствии большая часть ДНР, ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области были присоединены к России. Украина результаты референдумов не признает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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