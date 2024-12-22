Российские войска взяли под контроль Лозовую в Харьковской области
Минобороны России сообщило о взятии под контроль населенный пункт Лозовая Харьковской области. Это следует из ежедневной сводки ведомства.
«В результате решительных действий подразделения группировки войск “Запад” освободили населенный пункт Лозовая Харьковской области», – говорится в сообщении.
Украинские потери на направлении составили пять автомобилей, 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab и Paladin, 155-мм гаубица FH-70, 152-мм артиллерийская установка «Акация», 122 мм артиллерийская установка «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30 и три 105-мм орудия М119.
Кроме того, подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Красное ДНР. ВСУ потеряли на направлении два танка, две боевые бронированные машины «Варта» и «Козак», девять автомобилей и др.
Российская авиация, беспилотники, артиллерия и российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам по производству ударных БПЛА, местам их хранения и подготовки к запуску. Также удары были нанесены по скоплениям живой силы и военной техники украинских вооруженных формирований и наемников «Иностранного легиона» ВСУ в 138 районах. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 100 беспилотников.
21 декабря Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы (ВС) РФ с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии нанесли удары по месту хранения беспилотников. Российские военные также поразили объекты энергетики, которые, в частности, обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуру военных аэродромов и скопления живой силы и военной техники вооруженных сил Украины в 147 районах.
Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 г. О начале военной операции объявил президент РФ Владимир Путин, назвав ее целями денацификацию, демилитаризацию и защиту населения Донбасса. Впоследствии большая часть ДНР, ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области были присоединены к России. Украина результаты референдумов не признает.