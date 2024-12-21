Минобороны сообщило об ударах по местам хранения украинских беспилотников

За ночь дежурные средства ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Девять БПЛА сбиты над Белгородской областью, пять дронов уничтожены над Воронежской областью, три – над Черным морем и по одному – над Курской областью и Краснодарским краем.