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Минобороны сообщило об ударах по местам хранения украинских беспилотников

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) РФ с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии нанесли удары по месту хранения ударных беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Кроме того, российские военные поразили объекты энергетики, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуру военных аэродромов и скопления живой силы и военной техники вооруженных сил Украины в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны ликвидированы восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 89 БПЛА.

21 декабря украинские дроны самолетного типа атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Казани, сообщило Минобороны. Три беспилотника подавили средства радиоэлектронной борьбы, еще столько же ликвидировали силы противовоздушной обороны.

За ночь дежурные средства ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Девять БПЛА сбиты над Белгородской областью, пять дронов уничтожены над Воронежской областью, три – над Черным морем и по одному – над Курской областью и Краснодарским краем.

Спецоперация на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. Впоследствии большая часть ДНР, ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области были присоединены к России. Украина результаты референдумов не признает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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