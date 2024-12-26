Кремль не будет комментировать причины авиакатастрофы в Актау до конца следствия

Пресс-секретарь главы государства также напомнил, что накануне президент РФ Владимир Путин от своего имени и от имени всех участников неформального саммита СНГ выразил глубокие соболезнования тем, кто потерял своих близких в этой авиакатастрофе. Российский лидер пожелал скорейшего выздоровления всем, кто был ранен.