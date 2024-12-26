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Кремль не будет комментировать причины авиакатастрофы в Актау до конца следствия

Ведомости

До окончания следствия выстраивать гипотезы насчет причин крушения пассажирского самолета в Казахстане преждевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Представитель Кремля отметил, что ведется следствие, и подчеркнул, что любой авиационный инцидент должен быть расследован специализированными авиационными властями.

«До выводов следствия выстраивать какие-то гипотезы было бы неверно. И мы, конечно же, делать этого не можем, и никто этого делать не должен», – сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства также напомнил, что накануне президент РФ Владимир Путин от своего имени и от имени всех участников неформального саммита СНГ выразил глубокие соболезнования тем, кто потерял своих близких в этой авиакатастрофе. Российский лидер пожелал скорейшего выздоровления всем, кто был ранен.

Утром 25 декабря самолет Embraer E190 компании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Баку – Грозный, разбился вблизи Актау в Казахстане. На борту воздушного судна были 62 пассажира и пять членов экипажа. Предварительно, погибли 38 человек. МЧС Казахстана сообщало о госпитализации 29 человек, включая двоих детей.

26 декабря самолет Ил-76 доставил из Актау в Москву девять россиян, пострадавших при крушении самолета, в том числе ребенка. По данным Минздрава РФ, четверых из них направили в Подмосковье, их состояние оценивается как тяжелое.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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