Кремль не будет комментировать причины авиакатастрофы в Актау до конца следствия
До окончания следствия выстраивать гипотезы насчет причин крушения пассажирского самолета в Казахстане преждевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
Представитель Кремля отметил, что ведется следствие, и подчеркнул, что любой авиационный инцидент должен быть расследован специализированными авиационными властями.
«До выводов следствия выстраивать какие-то гипотезы было бы неверно. И мы, конечно же, делать этого не можем, и никто этого делать не должен», – сказал Песков.
Пресс-секретарь главы государства также напомнил, что накануне президент РФ Владимир Путин от своего имени и от имени всех участников неформального саммита СНГ выразил глубокие соболезнования тем, кто потерял своих близких в этой авиакатастрофе. Российский лидер пожелал скорейшего выздоровления всем, кто был ранен.
Утром 25 декабря самолет Embraer E190 компании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Баку – Грозный, разбился вблизи Актау в Казахстане. На борту воздушного судна были 62 пассажира и пять членов экипажа. Предварительно, погибли 38 человек. МЧС Казахстана сообщало о госпитализации 29 человек, включая двоих детей.
26 декабря самолет Ил-76 доставил из Актау в Москву девять россиян, пострадавших при крушении самолета, в том числе ребенка. По данным Минздрава РФ, четверых из них направили в Подмосковье, их состояние оценивается как тяжелое.