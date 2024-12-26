Российские военные взяли под контроль село Гигант в ДНР
Село Гигант в Донецкой народной республики (ДНР) перешло под контроль ВС РФ. Об этом сообщило Минобороны.
В ведомстве сообщили, что контроль удалось установить «в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск».
По этому направлению российские военные также поразили формирования ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Курахово, Часов Яр и Дружковка ДНР. ВСУ при этом потеряли до 230 военнослужащих, автомобиль, 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США.
25 декабря Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Новый Труд в ДНР. 23 декабря оборонное ведомство сообщило о контроле над населенным пунктом Сторожевое в ДНР. Днем ранее российские войска взяли под контроль населенный пункт Лозовая в Харьковской области, а 21 декабря – Островский в ДНР. 19 декабря под контроль ВС РФ перешли села Зеленовка и Новый Комар в ДНР.
Спецоперация на Украине проводится Россией с 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий ВС РФ взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.