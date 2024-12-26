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Российские военные взяли под контроль село Гигант в ДНР

Ведомости

Село Гигант в Донецкой народной республики (ДНР) перешло под контроль ВС РФ. Об этом сообщило Минобороны.

В ведомстве сообщили, что контроль удалось установить «в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск».

По этому направлению российские военные также поразили формирования ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Курахово, Часов Яр и Дружковка ДНР. ВСУ при этом потеряли до 230 военнослужащих, автомобиль, 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США.

25 декабря Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Новый Труд в ДНР. 23 декабря оборонное ведомство сообщило о контроле над населенным пунктом Сторожевое в ДНР. Днем ранее российские войска взяли под контроль населенный пункт Лозовая в Харьковской области, а 21 декабря – Островский в ДНР. 19 декабря под контроль ВС РФ перешли села Зеленовка и Новый Комар в ДНР.

Спецоперация на Украине проводится Россией с 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий ВС РФ взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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