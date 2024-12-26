Трамп намерен высылать нелегальных мигрантов даже после рождения детей в США
Избранный президент США Дональд Трамп собирается депортировать нелегальных мигрантов даже после рождения детей в стране. Об этом заявил The Washington Post куратор по вопросам иммиграции и защите государственных границ в команде Трампа Томас Хоман.
«Вы знали, что находитесь в стране нелегально и решили завести ребенка. Это вы поставили свою семью в такое положение», – подчеркнул Хоман.
По его словам, команда Трампа собирается вернуться к практике содержания мигрантских семей с детьми в заключении. Для этого будут сооружены временные постройки с «мягкими» условиями. Куратор пояснил, что родители смогут принять решение уезжать с ребенком или без него.
18 ноября Трамп подтвердил готовность ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в США для депортации нелегальных мигрантов. До этого глава группы консервативных активистов Judicial Watch Том Фиттон заявил, что Трамп готов объявить ЧС и использовать военные силы, чтобы «обратить вспять» политику действующего американского президента Джо Байдена и провести массовые депортации. Трамп отреагировал на это словами: «Правда».
5 ноября Трамп победил на выборах президента США. Американцы доверяли избранному лидеру больше по экономическим и миграционным вопросам, писали «Ведомости». По этим темам его считали компетентнее не только оппонента, кандидата от демократов Камалы Харрис, но и Байдена, пока последний принимал участие в президентской гонке.