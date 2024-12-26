Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Трамп намерен высылать нелегальных мигрантов даже после рождения детей в США

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп собирается депортировать нелегальных мигрантов даже после рождения детей в стране. Об этом заявил The Washington Post куратор по вопросам иммиграции и защите государственных границ в команде Трампа Томас Хоман.

«Вы знали, что находитесь в стране нелегально и решили завести ребенка. Это вы поставили свою семью в такое положение», – подчеркнул Хоман.

По его словам, команда Трампа собирается вернуться к практике содержания мигрантских семей с детьми в заключении. Для этого будут сооружены временные постройки с «мягкими» условиями. Куратор пояснил, что родители смогут принять решение уезжать с ребенком или без него.

18 ноября Трамп подтвердил готовность ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в США для депортации нелегальных мигрантов. До этого глава группы консервативных активистов Judicial Watch Том Фиттон заявил, что Трамп готов объявить ЧС и использовать военные силы, чтобы «обратить вспять» политику действующего американского президента Джо Байдена и провести массовые депортации. Трамп отреагировал на это словами: «Правда».

5 ноября Трамп победил на выборах президента США. Американцы доверяли избранному лидеру больше по экономическим и миграционным вопросам, писали «Ведомости». По этим темам его считали компетентнее не только оппонента, кандидата от демократов Камалы Харрис, но и Байдена, пока последний принимал участие в президентской гонке.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных