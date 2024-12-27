Пентагон не стал комментировать сообщения о сбитом в Запорожье F-16

4 августа The Economist писал, что Украине передали первую партию из 10 истребителей F-16, тогда же президент республики Владимир Зеленский подтвердил, что страна получила первую поставку от партнеров на Западе. Журнал сообщал, что к концу 2024 г. Киев будет располагать 20 американскими истребителями. Их передача планировалась и в течение 2025 г.