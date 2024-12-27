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Пентагон не стал комментировать сообщения о сбитом в Запорожье F-16

Ведомости

Минобороны США отказалось комментировать информацию о сбитом в Запорожской области американском истребителе F-16. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Пентагона.

Собеседник агентства заявил, что «у минобороны нет заявлений или информации для предоставления».

«Мы бы направили вас к украинской стороне за какими-либо подробностями относительно этого», – сказал он.

26 декабря председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов заявил, что российские военные, предварительно, сбили принадлежащий Украине F-16, когда истребитель атаковал Запорожскую область.

4 августа The Economist писал, что Украине передали первую партию из 10 истребителей F-16, тогда же президент республики Владимир Зеленский подтвердил, что страна получила первую поставку от партнеров на Западе. Журнал сообщал, что к концу 2024 г. Киев будет располагать 20 американскими истребителями. Их передача планировалась и в течение 2025 г.

19 ноября премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила, что королевство направило Украине шесть F-16. По ее словам, еще 13 истребителей будут поставлены позже двумя партиями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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