Пентагон не стал комментировать сообщения о сбитом в Запорожье F-16
Минобороны США отказалось комментировать информацию о сбитом в Запорожской области американском истребителе F-16. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Пентагона.
Собеседник агентства заявил, что «у минобороны нет заявлений или информации для предоставления».
«Мы бы направили вас к украинской стороне за какими-либо подробностями относительно этого», – сказал он.
26 декабря председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов заявил, что российские военные, предварительно, сбили принадлежащий Украине F-16, когда истребитель атаковал Запорожскую область.
4 августа The Economist писал, что Украине передали первую партию из 10 истребителей F-16, тогда же президент республики Владимир Зеленский подтвердил, что страна получила первую поставку от партнеров на Западе. Журнал сообщал, что к концу 2024 г. Киев будет располагать 20 американскими истребителями. Их передача планировалась и в течение 2025 г.
19 ноября премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила, что королевство направило Украине шесть F-16. По ее словам, еще 13 истребителей будут поставлены позже двумя партиями.