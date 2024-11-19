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Дания передала Украине шесть истребителей F-16

Ведомости

Дания предоставила Украине шесть истребителей F-16, также запланирована поставка еще 13 самолетов. Об этом заявила премьер-министр королевства Метте Фредериксен.

«Наши планы относительно F-16 не изменились. <...> Шесть [F-16] уже доставлены», – сказала премьер-министр на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, видеозапись выступления опубликована в его Telegram-канале.

Она добавила, что еще 13 истребителей будут поставлены позже двумя партиями. Кроме того, Фредериксен объявила о выделении Киеву нового пакета военной помощи в размере свыше 130 млн евро.

4 августа The Economist сообщил, что на Украину доставили первую партию из 10 истребителей F-16. По данным издания, к концу этого года у Украины будет 20 самолетов американского производства. Остальные истребители поставят в течение 2025 г. В тот же день Зеленский подтвердил, что страна получила от западных союзников первую партию F-16 и поблагодарил за это Данию, Нидерланды, США и других партнеров.

В середине сентября министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что Копенгаген передаст Киеву дополнительные истребители F-16 до конца этого года. Количество самолетов и точные даты их поставки не оглашаются из соображений безопасности, уточнил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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