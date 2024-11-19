Дания передала Украине шесть истребителей F-16
Дания предоставила Украине шесть истребителей F-16, также запланирована поставка еще 13 самолетов. Об этом заявила премьер-министр королевства Метте Фредериксен.
«Наши планы относительно F-16 не изменились. <...> Шесть [F-16] уже доставлены», – сказала премьер-министр на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, видеозапись выступления опубликована в его Telegram-канале.
Она добавила, что еще 13 истребителей будут поставлены позже двумя партиями. Кроме того, Фредериксен объявила о выделении Киеву нового пакета военной помощи в размере свыше 130 млн евро.
4 августа The Economist сообщил, что на Украину доставили первую партию из 10 истребителей F-16. По данным издания, к концу этого года у Украины будет 20 самолетов американского производства. Остальные истребители поставят в течение 2025 г. В тот же день Зеленский подтвердил, что страна получила от западных союзников первую партию F-16 и поблагодарил за это Данию, Нидерланды, США и других партнеров.
В середине сентября министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что Копенгаген передаст Киеву дополнительные истребители F-16 до конца этого года. Количество самолетов и точные даты их поставки не оглашаются из соображений безопасности, уточнил он.