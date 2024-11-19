Дания передала Украине шесть истребителей F-16

4 августа The Economist сообщил, что на Украину доставили первую партию из 10 истребителей F-16. По данным издания, к концу этого года у Украины будет 20 самолетов американского производства. Остальные истребители поставят в течение 2025 г. В тот же день Зеленский подтвердил, что страна получила от западных союзников первую партию F-16 и поблагодарил за это Данию, Нидерланды, США и других партнеров.