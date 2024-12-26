Рогов: украинский истребитель F-16 сбит во время атаки по Запорожью

4 августа The Economist сообщил, что на Украину направили первую партию из 10 истребителей F-16. В тот же день президент республики Владимир Зеленский подтвердил, что страна получила от западных союзников первую поставку. По данным журнала, к концу года у Киева будет 20 истребителей американского производства. Их передача планировалась и в течение 2025 г.