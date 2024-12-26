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Рогов: украинский истребитель F-16 сбит во время атаки по Запорожью

Ведомости

Российские военные, по предварительным данным, сбили принадлежащий Украине американский истребитель F-16, когда тот атаковал Запорожскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

 «По предварительным данным, в Запорожской области на пусковой позиции сбит самолет F-16. <…> Произошло это в момент нанесения им ракетного удара по освобожденной части Запорожья», – написал Рогов.

Специальная военная операция на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.

4 августа The Economist сообщил, что на Украину направили первую партию из 10 истребителей F-16. В тот же день президент республики Владимир Зеленский подтвердил, что страна получила от западных союзников первую поставку. По данным журнала, к концу года у Киева будет 20 истребителей американского производства. Их передача планировалась и в течение 2025 г.

В конце ноября премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что королевство предоставило Украине шесть истребителей F-16. Она добавила, что еще 13 истребителей будут поставлены позже двумя партиями.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного вооружения Киеву. В Кремле убеждены, что передача оружия Украине не изменит ход спецоперации, а лишь затянет конфликт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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