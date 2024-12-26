Рогов: украинский истребитель F-16 сбит во время атаки по Запорожью
Российские военные, по предварительным данным, сбили принадлежащий Украине американский истребитель F-16, когда тот атаковал Запорожскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.
«По предварительным данным, в Запорожской области на пусковой позиции сбит самолет F-16. <…> Произошло это в момент нанесения им ракетного удара по освобожденной части Запорожья», – написал Рогов.
Специальная военная операция на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.
4 августа The Economist сообщил, что на Украину направили первую партию из 10 истребителей F-16. В тот же день президент республики Владимир Зеленский подтвердил, что страна получила от западных союзников первую поставку. По данным журнала, к концу года у Киева будет 20 истребителей американского производства. Их передача планировалась и в течение 2025 г.
В конце ноября премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что королевство предоставило Украине шесть истребителей F-16. Она добавила, что еще 13 истребителей будут поставлены позже двумя партиями.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного вооружения Киеву. В Кремле убеждены, что передача оружия Украине не изменит ход спецоперации, а лишь затянет конфликт.