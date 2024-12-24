Матвиенко выразила уверенность в начале переговоров по Украине в 2025 году
Переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта, безусловно, начнется в 2025 г., заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко журналистам.
Она подчеркнула, что делится своим взглядом на ситуацию. По словам Матвиенко, переговоры по урегулированию на Украине будут непростыми. Спикер СФ отметила, что «в любых переговорах нужно искать компромиссы, но при жестком соблюдении основных условий, которые озвучила Россия».
«И стамбульские договоренности, которые были сорваны, в них заложена основа, база наших подходов. <…> Вот это константа, от этого мы ни на йоту не отступим», – сказала она (цитата по ТАСС).
24 декабря газета Magyar Nemzet опубликовала интервью с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который заявил, что конфликт на Украине завершится в 2025 г. По его словам, ситуация разрешится либо мирными переговорами, либо уничтожением одной из сторон. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Орбана, отметил, что в Кремле наблюдают динамику в ходе спецоперации, которая говорит сама за себя. Россия к переговорам открыта, но подвижки со стороны Украины в этом направлении отсутствуют, подчеркнул Песков.
Журнал Foreign Policy писал о возобновлении дискуссии о вводе на Украину европейских войск. По данным издания, в 2025 г. на Украину планируется отправить более 100 000 европейских военных «миротворцев», чтобы сподвигнуть Россию к мирным переговорам. Также отмечено, что это станет возможным лишь при стабилизации линии соприкосновения.