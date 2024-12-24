Матвиенко выразила уверенность в начале переговоров по Украине в 2025 году

24 декабря газета Magyar Nemzet опубликовала интервью с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который заявил, что конфликт на Украине завершится в 2025 г. По его словам, ситуация разрешится либо мирными переговорами, либо уничтожением одной из сторон. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Орбана, отметил, что в Кремле наблюдают динамику в ходе спецоперации, которая говорит сама за себя. Россия к переговорам открыта, но подвижки со стороны Украины в этом направлении отсутствуют, подчеркнул Песков.