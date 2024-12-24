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Матвиенко выразила уверенность в начале переговоров по Украине в 2025 году

Ведомости

Переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта, безусловно, начнется в 2025 г., заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко журналистам.

Она подчеркнула, что делится своим взглядом на ситуацию. По словам Матвиенко, переговоры по урегулированию на Украине будут непростыми. Спикер СФ отметила, что «в любых переговорах нужно искать компромиссы, но при жестком соблюдении основных условий, которые озвучила Россия».

«И стамбульские договоренности, которые были сорваны, в них заложена основа, база наших подходов. <…> Вот это константа, от этого мы ни на йоту не отступим», – сказала она (цитата по ТАСС).

24 декабря газета Magyar Nemzet опубликовала интервью с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который заявил, что конфликт на Украине завершится в 2025 г. По его словам, ситуация разрешится либо мирными переговорами, либо уничтожением одной из сторон. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Орбана, отметил, что в Кремле наблюдают динамику в ходе спецоперации, которая говорит сама за себя. Россия к переговорам открыта, но подвижки со стороны Украины в этом направлении отсутствуют, подчеркнул Песков.

Журнал Foreign Policy писал о возобновлении дискуссии о вводе на Украину европейских войск. По данным издания, в 2025 г. на Украину планируется отправить более 100 000 европейских военных «миротворцев», чтобы сподвигнуть Россию к мирным переговорам. Также отмечено, что это станет возможным лишь при стабилизации линии соприкосновения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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