В Кремле указали на динамику в ходе спецоперации
В Кремле видят динамику в ходе спецоперации, она говорит сама за себя. Россия открыта к переговорам, но никаких подвижек со стороны Украины нет. Таким образом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о возможном окончании конфликта в 2025 г., передает ТАСС.
По словам представителя Кремля, для России важно выполнить все задачи, которые стоят по обеспечению безопасности страны.
«Мы сохраняем открытость к переговорам, но, поскольку пока никаких подвижек с точки зрения готовности Украины к переговорам нет, то мы продолжаем нашу операцию. Мы видим динамику – динамика говорит сама за себя. Идем вперед», – резюмировал Песков.
Орбан в интервью Magyar Nemzet заявил, что конфликт на Украине завершится в 2025 г. По его словам, ситуация разрешится либо мирными переговорами, либо одна из сторон будет уничтожена.
11 декабря Орбан в ходе разговора с Путиным предложил осуществить крупный обмен пленными, а также объявить о рождественском прекращении огня. Это предложение в Киеве отвергли. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров и неоднократно заявляла о готовности к их возобновлению на базе стамбульских договоренностей 2022 г.
15 декабря министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал, что Орбан планировал поговорить по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, но получил отказ, что стало «жестом, абсолютно беспрецедентным в дипломатии».
22 декабря Орбан отметил, что об окончании конфликта говорить рано, но с инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа 20 января начнется «новый мир». Тем временем, по его словам, нужно ставить перед собой реалистичные цели, поэтому он предложил временное прекращение огня на период Рождества. По его словам, ему удалось убедить в этом Путина, однако украинская сторона пока не готова к этой идее «по какой-то загадочной причине», но он надеется, что соглашение между сторонами может быть достигнуто до начала православного Рождества.