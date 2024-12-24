Орбан: конфликт на Украине завершится в 2025 году
Конфликт на Украине завершится в 2025 г. Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан в интервью Magyar Nemzet.
По словам Орбана, ситуация разрешится либо мирными переговорами, либо одна из сторон будет уничтожена.
Премьер-министр также отметил, что завершающийся год был крайне удачным для внешней политики Венгрии.
«Новому президенту США нравится Венгрия. Председатель КНР посетил две страны Европейского союза – Францию и Венгрию. Наш друг – президент Турции, наш честный партнер – президент России, наш добрый друг – премьер-министр Израиля. Вряд ли в истории венгерской дипломатии есть подобный прецедент», – отметил венгерский премьер.
11 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе разговора с Путиным предложил осуществить крупный обмен пленными, а также объявить о рождественском прекращении огня. Это предложение в Киеве отвергли. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров и неоднократно заявляла о готовности к их возобновлению на базе стамбульских договоренностей 2022 г.
15 декабря министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал, что Орбан планировал поговорить по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, но получил отказ, что стало «жестом, абсолютно беспрецедентным в дипломатии».
22 декабря Орбан отметил, что об окончании конфликта говорить рано, но с инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа 20 января начнется «новый мир». Тем временем, по его словам, нужно ставить перед собой реалистичные цели, поэтому он предложил временное прекращение огня на период Рождества. По его словам, ему удалось убедить в этом Путина, однако украинская сторона пока не готова к этой идее «по какой-то загадочной причине», но он надеется, что соглашение между сторонами может быть достигнуто до начала православного Рождества.