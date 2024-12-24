Орбан: конфликт на Украине завершится в 2025 году

22 декабря Орбан отметил, что об окончании конфликта говорить рано, но с инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа 20 января начнется «новый мир». Тем временем, по его словам, нужно ставить перед собой реалистичные цели, поэтому он предложил временное прекращение огня на период Рождества. По его словам, ему удалось убедить в этом Путина, однако украинская сторона пока не готова к этой идее «по какой-то загадочной причине», но он надеется, что соглашение между сторонами может быть достигнуто до начала православного Рождества.