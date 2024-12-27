В Кремле заявили о доверии Путина к главе МЧС России

«У нас одна из лучших в мире спасательных служб. <…> Ведомство выполняет очень важную и ответственную работу. И конечно, эти люди, которые работают с президентом, которые пользуются доверием президента, по мнению главы государства, могут справляться с этой очень важной и ответственной миссией, что они неоднократно сами демонстрировали и продолжают демонстрировать», – сказал Песков.