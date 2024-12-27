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В Кремле заявили о доверии Путина к главе МЧС России

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин доверяет главе МЧС Александру Куренкову и уверен, что он способен справляться с возложенными на министерство важными задачами. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, почему пост руководителя МЧС занимают бывшие сотрудники охраны президента – Куренков, а до него Евгений Зиничев.

«У нас одна из лучших в мире спасательных служб. <…> Ведомство выполняет очень важную и ответственную работу. И конечно, эти люди, которые работают с президентом, которые пользуются доверием президента, по мнению главы государства, могут справляться с этой очень важной и ответственной миссией, что они неоднократно сами демонстрировали и продолжают демонстрировать», – сказал Песков.

Зиничев занимал пост главы МЧС с 2018 г. Он погиб 8 сентября 2021 г., когда находился в Норильске по случаю межведомственных учений в Арктической зоне России. Согласно сообщению МЧС, Зиничев погиб, спасая жизнь человека. Президент присвоил ему звание Героя России посмертно.

В конце мая Путин подписал указ о назначении Куренкова главой МЧС. Песков тогда пояснил, что решение президента объясняется тем, что глава государства хорошо лично знает Куренкова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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