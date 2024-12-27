В Кремле заявили о доверии Путина к главе МЧС России
Президент РФ Владимир Путин доверяет главе МЧС Александру Куренкову и уверен, что он способен справляться с возложенными на министерство важными задачами. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, почему пост руководителя МЧС занимают бывшие сотрудники охраны президента – Куренков, а до него Евгений Зиничев.
«У нас одна из лучших в мире спасательных служб. <…> Ведомство выполняет очень важную и ответственную работу. И конечно, эти люди, которые работают с президентом, которые пользуются доверием президента, по мнению главы государства, могут справляться с этой очень важной и ответственной миссией, что они неоднократно сами демонстрировали и продолжают демонстрировать», – сказал Песков.
Зиничев занимал пост главы МЧС с 2018 г. Он погиб 8 сентября 2021 г., когда находился в Норильске по случаю межведомственных учений в Арктической зоне России. Согласно сообщению МЧС, Зиничев погиб, спасая жизнь человека. Президент присвоил ему звание Героя России посмертно.
В конце мая Путин подписал указ о назначении Куренкова главой МЧС. Песков тогда пояснил, что решение президента объясняется тем, что глава государства хорошо лично знает Куренкова.